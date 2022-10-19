遠東銀上半年獲利逆勢雙位數成長 2026年總資產可望破兆

遠東銀 (2845-TW) 今 (19) 日舉辦線上法說會，相較於許多金融業獲利較去 (2022) 年衰退，遠銀今年上半年逆勢兩位數成長、達 17.3%，遠銀表示，在現金增資完成後，有利支撐遠銀總資產、業務規模、盈餘表現，預期 2026 年總資產可望衝破兆元大關。

遠東銀今年現金增資發行普通股 5 億股，每股認購價格 9.62 元，實收股款總額 48.1 億元，現金增資已全數收足股款，並訂 10 月 5 日為現金增資基準日，受到之前辦理現金增資緘默期影響，因此遠銀的上半年法說會延至今天舉辦。

遠東銀表示，增資完成後，資本適足率、普通股股權比率等都提升了約 1 個百分點，分別攀升至 14.42%、10.86%，增資後總淨值也拉高到 530 億元，各項財務表現提升，信評等級也維持，有利於支撐遠銀總資產、業務規模、盈餘表現。

遠東銀上半年稅前盈餘 19 億元，較去年同期成長二位數的 17.3%，優於同業平均，上半年的獲利動能，主要因升息帶來利差加持，淨利息收益成長 8.3%。

遠東銀的總資產也年成長 8.5%，來到 7590 億元，遠東銀表示，近幾年來該行的總資產年均複合成長率大約在 5% 多水準，以此概估，預期到 2026 年的全行總資產可望達到 1 兆元大關。