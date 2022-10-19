天然氣高漲歐洲化肥廠6成停產 東鹼、興農再迎漲價紅利

據丹麥媒體近日報導，歐洲化肥組織 Fertilizers Europe 總經理 Jacob Bagge Hansen 指出，歐洲天然氣高漲，導致大約 6 成當地化肥廠被迫停產，歐洲化肥供給量下滑將引發價格飆升，台廠東鹼 (1708-TW)、興農 (1712-TW)、惠光 (6508-TW) 等可望再迎漲價紅利。

Bagge Hansen 表示，天然氣約佔化肥生產變動成本 80%，是化肥關鍵原料。受天然氣價格影響，丹麥農業公司 Danish Agro 總經理 Henning Fog 表示，丹麥農民肥料取得已受到波及，進而影響農作物產能。

隨著化肥供給大幅減少、耕種需求仍強勁下，將促使國際化肥價格進一步上漲，進一步帶動國內化肥廠銷售價格，有助台廠營運。

其中，東鹼主要為鉀肥供應商，硫酸鉀合計年產 14 萬噸，營收占比 50-60%，除了內銷，部份外銷日本、東南亞、大洋洲等地區；興農的植物保護劑、肥料同樣銷售全球，營收比重高達近 7 成，其他還有惠光等，在全球需求支撐下，可望直接受惠。

台肥 (1722-TW) 肥料主要因應國內銷售，價格、出口較受政策影響，但轉投資朱肥尿素銷售全球，也可望搭上這波熱潮。另外，中石化 (1314-TW) 則生產硫酸銨 (AS) 氮肥，優先支應國內需求為主。

展望後市，丹麥媒體報導指出，未來幾個月價格將沒有下跌跡象，明年春季化肥價格反而可能因為低供給量再次上漲。