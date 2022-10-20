〈台商大陸IPO熱〉鼎炫旗下隆揚電子IPO承銷募得70億元 10/31掛牌

鼎炫 - KY (8499-TW) 旗下隆揚電子獲准在中國大陸證券市場 IPO，並已完成掛牌前承銷作業，總計募集人民幣 15.9 億元 (約新台幣 70 億元)，預計 10 月 31 日在深圳交易所掛牌，隆揚若順利完成在深圳創業板上市，鼎炫 - KY 將與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列在中國、台灣雙掛牌的在海外來台第一上市公司

隆揚本次上市承銷價爲每股人民幣 22.5 元，上市時股本爲 2.8 億元人民幣，市值爲人民幣 63.79 億元 (約新台幣 280 億元)。

鼎炫 - KY 在隆揚電子本次完成上市前釋股後，對隆揚持股將降爲 69.04%。

隆揚電子材料產品涵蓋電磁波屏蔽材料，電磁波吸波材料，絕緣材，緩衝材料等，為 IT 行業的電磁波屏蔽，絕緣隔離，吸震緩衝和散熱等問題提供綜合解決方案。

隆揚也是在 EMI 產品行業中，少數從上游原材料開發，到中游模切加工一貫整合作業廠商，並在華東及重慶設立有生產線支援 EMS 的 NB、平板等產品生產，目前也積極開發汽車、面板等客戶應用。

隆揚除 EMI 材料，也以新團隊返台投資成立新公司，布局石墨散熱材料開發，鼎炫 - KY 主管指出，隆揚電子在台新投資 1.3 億元成立子公司聚赫新材公司，地點位在竹南，主要致力開發石墨散熱材料，除致力材料開發能力，並掌握生產能力。