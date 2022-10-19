台股波動劇烈屢破底 證交所三箭齊發提振信心

台股近期波動劇烈，證交所三箭齊發穩住市場信心，包括協助上市公司辦理法說、鼓勵上市櫃實施庫藏股、鼓勵券商辦理講座提升量能。

證交所表示，今年以來國際政經變數紛擾，除美國聯準會快速升息外，地緣政治風險增溫、國際資金持續回流美國、企業展望不確定性高等因素，導致台股波動加劇。

為因應台股震盪，證交所祭出三大措施，包括：協助上市公司辦理法說會，並舉辦主題式業績發表會，統計從 10 月下旬到 11 月底，上市公司假證交所場地舉辦的法說會共計有 30 家。

在主題式業績發表會部分，以聚焦產業發展為主，證交所指出，隨國際疫情趨緩，以及各項措施開放已規劃今年 11 月中旬辦理「休閒及運動」主題式業績發表會，預計將邀請 6 到 8 家國內外相關產業上市公司，針對產業前景及今年前三季財務資訊進行說明。

此外，證交所也將邀請產業專家說明經濟局勢或產業前景，安排台經院、資策會等產業專家，進行多場主題式產業演講，讓投資大眾進一步了解經濟局勢及產業前景。

第二，持續鼓勵上市公司執行買回庫藏股，統計今年前 9 月全體上市公司營收較 2021 年同期成長 9.6%，顯示上市公司營收獲利仍表現持穩成長，鼓勵各公司考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股。

除此，上市公司董事、經理人及高階管理階層等增加持有自家股票，以提升投資人信心。

第三、與證券商或投信公司合辦投資講座，提振台股量能，證交所規劃辦理投資講座，邀請證券商或投信公司專業經理人，針對上市商品的投資策略或總體經濟展望等議題說明。

證交所表示，呼籲投資人審慎操作，針對近期國際政經局勢動盪，衝擊投資人信心，引發台股波動加劇，但上市公司具有穩健的基本面及對環境改變時的韌性，呼籲投資人審慎操作。