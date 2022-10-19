〈楊金龍開講〉兩因素挑戰央行貨幣政策 央行決策以即時數據為主

受「非預期的重大事件」、「供需結構性轉變」兩大因素影響，讓央行貨幣政策面臨重大挑戰，中央銀行總裁楊金龍今 (19) 日表示，小型開放經濟體不適合以先進經濟體前瞻式指引的溝通方式，避免損及央行公信力，央行未來貨幣政策將以即時數據為基礎，審慎進行決策。

楊金龍今天出席三三會例會，發表「在當前高度不確定環境下台灣經濟發展與央行貨幣政策面臨的挑戰」專題演說。

全球金融危機後，先進經濟體央行為強化溝通而採明確的前瞻式指引，預示未來政策利率的路徑，但近來包括聯準會主席 Powell、前加拿大央行總裁 Poloz 等都認為，前瞻式指引在危機期間或有必要，但目前恐怕已經不合時宜。

楊金龍認為，在市場高度不確定性下，央行所提供的前瞻式指引，可能會造成誤導，尤其小型開放經濟體更容易受先進經濟體貨幣政策影響，加上所面對的不確定性甚多，可能常因情勢改變而無法兌現原前瞻式指引，進而損害央行的公信力。

楊金龍表示，在非預期的重大事件、供需因素的結構性轉變等因素下，主要經濟體貨幣政策的緊縮力道與外溢效應將變得難以掌握，央行對通膨與經濟預測困難度也跟著提高，進而導致貨幣政策決策的參考指標，其不確定性跟著增加。

楊金龍說，受非預期的重大事件連續衝擊、供需因素結構性轉變，以及主要經濟體緊縮貨幣政策的外溢效應，導致全球經濟環境不確定性提高，影響央行行物價與經濟預測準確度，增加貨幣政策決策的難度。

考量由於不確定性來源相當多元，央行會廣泛蒐集影響物價與經濟發展的各項因素資料，精進國內總體經濟預測與分析，包括加強有關未來經濟狀態的情境分析，並持續強化通膨預期調查與分析。