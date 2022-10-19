〈日本航班砍〉台灣虎航明年1月增四航點班次 總計每周提升至56班

雖然日本國境開放，不過日本機場人力不足導致飛日航班大砍，台灣虎航 (6757-TW) 董事長陳漢銘今 (19) 日表示，預計明年 1 月開始東京、大阪、新千歲、沖繩四大航點將增加航班，總計將比現今航班倍增，每周飛行班次提升至 56 班。

陳漢銘本周親自赴日拜訪當地單位，經過初步協調，明年開始增加日本航班，其中，大阪從目前每周 6 班，經過溝通後將增加到 7 班，總計包含高雄出發往返，每周飛大阪總計增加至 13 班；東京則從原定的每周 11 班，一口氣提升至 29 班。

新千歲目前是減至一周 3 班，明年將恢復至一周 7 班；沖繩則維持每周 7 班，未來會因應旅客需求，持續找到支應方法，不排除再增加航班。

針對日本仙台、池城等二三線城市，陳漢銘說，相關單位期望可以透過旅客振興觀光，不過受到機場人力短缺影響很兩難，希望明年一月航班可以復航。

陳漢銘補充，若二、三線城市無法復飛，將透過東京、大阪、新千歲等機場合作接駁，如飛到東京後再轉往仙台、池城；新千歲機場可接駁旅客到旭川；大阪則能支應至岡山。

陳漢銘說，10、11 月載客率很好，未來航班穩定後，看好載客率將更勝過去，並朝獲利目標邁進，至於上市計畫則在進度上，不便多說明。

虎航過去祭出三波促銷機票，但部分旅客受到減班影響，對此，陳漢銘坦言，促銷票是依照日本恢復旅遊的狀況釋出，不過碰到日本場站迴力鏢也很無奈，因此受影響旅客可以改飛其他航點，且不會增加票價差額。此外，疫情間推出的微旅行等贈票活動，兌換時間也延長至明年 1 月。