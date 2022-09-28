〈美股早盤〉美國公債殖利率回落 主要指數走高 蘋果跌近4%

美國 10 年期公債殖利率回落，微幅提振對利率敏感的成長股走勢，然而漲幅受到蘋果股價跌勢限制，蘋果傳出放棄增產 iPhone 14 系列計畫消息，早盤跌近 4%，美股主要指數周三（28 日）開盤漲跌不一隨後全面轉漲。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲 0.13%。

在白宮淡化達成匯率協議以削弱美元的前景後，美元再創新高。另一方面，英國央行表示為恢復債市秩序，將以任何必要的規模購買英國長期政府債券，聲明公布後，英國公債全線暴漲，英鎊兌美元匯率直線下跌。與此同時，美國 10 年期公債殖利率升破 4% 後小幅回落，現報 3.872%。

英國 30 年期公債殖利率跌至 1996 年以來最大跌幅，抹去先前升至 1998 年以來最高的漲幅，英鎊最初反彈，但在全球對英國首相特拉斯（Liz Truss）歷史性的減稅計畫越來越多的批評中回落，英鎊兌美元貶 0.88%，至 1.0634 美元。

英國央行表示，每次操作的購買規模將高達 50 億英鎊，並隨時準備在二級市場購買剩餘期限超過 20 年的傳統公債。另外英國央行也將推遲原訂於周一開始的量化緊縮債券發售。

不過有知情人士透露，英國央行之所以宣布無限制、立即購買長期債券，是因為擔心最早在周三下午就會有抵押品贖回要求，可能引發國公債進一步暴跌。

國際貨幣基金（IMF）促英國政府「重新評估」該計畫，並警告這項「目標不明確」的方案恐引發通膨飆升。信評機構穆迪（Moody"s）首次評估英國的情況便警告，英國大規模進行財源未有著落的減稅措施，將引發借貸成本攀升，並在中期降低經濟成長。

安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）則表示，這意味著英國央行需要在 11 月 3 日的會議上至少升息 4 碼（100 個基點）。

美國指數期貨下跌，歐洲股市延續跌勢，花旗集團策略師援引新興組合基金研究全球公司（EPFR Global）數據表示，歐洲股票基金在過去 8 個月流出 980 億美元，占管理資產規模的 6%，累計贖回規模較 2020 年疫情引發的拋售潮更為嚴重，亦與 2011 至 2012 年歐元區危機相當。分析師也稱，這可能是買入的反向訊號。

匯市方面，美元走強讓其他貨幣承壓包括歐元與人民幣，其中人民幣兌美元匯率跌至 2008 年以來新低。與此同時，有知情人士透露，中國人民銀行要求國內銀行恢復兩年前放棄的人民幣定盤工具，以引導和捍衛迅速走軟的人民幣，而且中國央行正敦促各銀行將所謂的逆周期因素納入每日人民幣匯率中間價。

日元仍維持在引發日本政府干預的水準附近，引發市場臆測當局可能進一步干預，可能透過出售公債來提供資金。

能源方面，在兩條北溪 (Nord Stream) 天然氣管線遭到蓄意破壞的同時，俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 警告，因過境費法律糾紛遲遲未解，通往西歐的最後一條天然氣管線恐面臨斷供風險。

截至台北時間周三（28 日）21 時許：

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 4.01%，至每股 145.67 美元

先前有外媒報導由於蘋果未見預期的需求激增，正在放棄今年增加新款 iPhone 產量的計畫，消息不僅重創蘋果周三盤前股價跌近 4%，蘋果的晶片造商與歐洲供應商股價也遭受池魚之殃走跌。

百健 (BIIB-US) 早盤上漲 39.06%，至每股 275.04 美元

日本製藥公司衛采 (Eisai) 週三宣布，和美國製藥公司百健 (Biogen)(BIIB-US) 合作研發的阿茲海默治療藥物「Lecanemab」，其有效性已經在開發最後階段的第三期臨床實驗當中獲得證實，能減緩阿茲海默疾病進展，有效減少 27% 的認知與腦部功能衰退。衛采目標最快在 2022 年度結束前，在美國提交審查申請。百健盤前股價受消息激勵大漲逾 50%。

Lyft(LYFT-US) 早盤上漲 1.13%，至每股 14.30 美元

因經濟前景充滿不確定性，Lyft 日前宣布年底前將凍結人事招聘，成為最新一家不堪高通膨負荷而被迫削減開支的企業。該公司已在 7 月裁掉旗下租車部門近 60 人，根據其向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，截至 6 月 30 日，Lyft 總員工人數為近 5,000 人。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月商品貿易收支初值報 - 873 億美元，前值 - 901.9 億美元

美國 8 月批發庫存月增率初值報 1.3%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 8 月成屋待完成銷售月率預期 - 1.4%，前值 - 1%

美國 8 月成屋待完成銷售年率預期 - 24.5%，前值 - 22.5%

美國上周 EIA 原油庫存變動預期 44.3 萬桶，前值 114.2 萬桶

美國上周 EIA 汽油庫存變動預期 70.9 萬桶，前值 156.9 萬桶

華爾街分析：

瑞士信貸集團國際財富管理首席投資官 Nanette Hechler-Fayd’herbe 表示，美國公債殖利率如此強勁的上升，正吸引資金流入美元。只要全球的貨幣和財政政策沒有讓本幣走強，預料美元會非常強勁。

德銀執行長 Christian Sewing 預料歐洲經濟將出現嚴重低迷，且隨各國央行收緊利率對抗通膨，歐股波動情況可能還要持續一年。