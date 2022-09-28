蘋果取消iPhone 14增產消息重挫盤前股價 蘋概股、成長股全遭殃

先前有外媒報導由於蘋果未見預期的需求激增，正在放棄今年增加新款 iPhone 產量的計畫，消息不僅重創蘋果周三（28 日）盤前股價跌近 4%，蘋果的晶片造商與歐洲供應商股價也遭受池魚之殃走跌。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 美股開盤前股價下跌 3.7%，每股暫報 146.14 美元，有望創下兩個月來新低；晶片製造商博通 (AVGO-US) 下跌 1.82%、高通 (QCOM-US) 跌 2.7%、台積電 (TSM-US)ADR 跌 3.63%，另外思佳訊 (SWKS-US) 與安森美半導體 (ON-US) 分別下跌 2.96% 與 1.49%。

至於蘋果在歐洲的供應商，意法半導體、貝思半導體（BE Semiconductor）、Nordic 半導體、ASM 國際、英飛凌與艾司摩爾 (ASML-US) 歐股跌幅介在 1.6% 至 4.7% 之間。

蘋果的壞消息也殃及微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 在內的其他成長型股票，這些股票在美股開盤前分別下跌 1.5% 至 3%。

倫敦 Plurimi Wealth 投資長 Patrick Armstrong 表示，在公用事業費用、利率、抵押貸款利率三升的狀況下，消費者疲軟是可預料到的，他們可自由支配的支出將因此減少。不過也並非只有蘋果受到影響，這也是其他各家公司面臨到的困境。

先前報導稱，蘋果已告知供應商取消在下半年將 iPhone 14 系列產品的組裝量增加多達 600 萬支的計畫。該公司當前目標是在這段期間內生產 9000 萬支新機，與去年水準大致相同，且符合今年夏天最初的預測。

而目前對 iPhone 14 Pro 機型需求大於入門款機型，至少有一家蘋果供應商正將產能從低價 iPhone 轉移到高階機款。另外蘋果也逐漸將部分產品生產遷出中國，蘋果在本周表示，將開始在印度生產本月稍早推出的 iPhone 14。