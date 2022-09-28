鷹派領軍 Fed多位官員矢言積極對抗通膨、捍衛公信力

美國聯準會 (Fed) 多名官員承諾，將持續積極壓制通膨，即使升息正在提高經濟衰退的風險。

今年有投票權的鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二 (27 日) 表示，他偏好「超前部署」式的升息策略，希望聯邦資金利率在今年年底升至 3.75-4.00%。

里奇蒙聯準銀總裁巴金 (Thomas Barkin)、明尼亞波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則說，Fed 堅定壓低通膨，經濟衰退可能發生。

Fed 多名官員本周發表談話，不約而同強調 40 年新高的通膨毫無減緩的跡象，並推翻任何和央行可能放慢緊縮步調有關的看法。

Fed 鷹派大將布拉德偏好超前部署、前重後輕式的升息。(圖: AFP)

布拉德接受 CNBC 訪問時說：「我們還有好幾個方法，把利率升到限制性水準。我曾在春天說過，由於通膨數據火熱，今年應該把利率升到 3.75-4.00%。至於要單一次還是分好幾次開會做到這件事，是個很好的問題。我個人喜歡超前部署的方式，這能強化我們抗通膨的公信力。」

他表示，Fed 可能需要必須「更長時間保持較高的利率」，等待物價漲幅出現廣泛的放緩。

同日發言的巴金未說明他預期的利率路徑，但強調通膨不可能快速或如預測般快速下降。

布拉德和巴金都同意主席鮑爾的看法，認為美國經濟尚未陷入衰退，強勁的就業成長是比國內生產毛額 (GDP) 連兩季萎縮更值得信服的訊號。

卡什卡里接受華爾街日報 (WSJ) 專訪時表示，Fed 需要持續緊縮政策直到核心通膨下降，再來評估是否已經升到足夠的水準，這是為了避免重蹈 1970 年代的錯誤。

卡什卡里曾是鴿派大將，但最近立場大轉變，是 6 月利率預測點狀圖中，立場最鷹派的一位。 (圖: AFP)

卡什卡里強調，Fed 正聚精會神對抗通膨，無論經濟是否衰退，都不會改變這一點。

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 重申，Fed 對抗通膨之餘，仍有能力不引發大規模失業和經濟不景氣。她認為，Fed 有希望在 2023 年底或 2024 年達到 2% 通膨目標，為此需要保持高利率「較長一段時間」，可能要六個月以上，或許長達一年。

芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 則表示，Fed 今年至少需要再升息 100 個基點 (4 碼)，但他擔憂升息速度如此快，Fed 將無法準確衡量其舉措對市場的影響。