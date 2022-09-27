Fed研究：美國房價60%漲幅 來自遠距辦公

美國舊金山聯邦準備銀行的最新研究顯示，美國房價和房租在疫情期間的漲幅，超過一半來自遠距辦公，而且由於遠距工作可能變成永久現象，預料將繼續帶動價格上漲，進而推升通膨。

舊金山聯準銀經濟學家 Augustus Kmetz 和加 John Mondragon、以及加州大學聖地牙哥分校學者 Johannes Wieland 說：「Covid-19 疫情造成的遠距辦公，一直是房價上漲的主要驅動力。」

研究指出，美國房價在截至 2021 年 11 月的兩年間，共上漲 24%，其中超過 60% 的漲幅可歸因於疫情期間興起的遠距辦公潮流。遠端工作的潮流仍持續，上個月占比為 30%。

這份研究總結：「這代表房地產需求的基本面已經改變，遠距工作潮流的持續，可能變房價和通膨未來的路徑。」

研究三位作者使用調整後的房地產資料，以便反映疫情期間人們從昂貴城市移入可負擔地區的現象，結果發現，遠距工作比率每增加 1 個百分點，房價會跟著上漲 0.9 個百分點，對房租也有同等的拉抬效果。

蓋房空地短缺，地價漲房價跟著漲

美國雖然地大物博，但根據華爾街日報 (WSJ) 報導，可以用來建造住房的土地已經供不應求。土地使用限制、公路鐵路等基礎設施投資不足，導致地產開發商愈來愈難在人口密集的都市周遭找到理想的建地。

美國可蓋房子的土地不足之際，疫情讓人們加速遷移到德州奧斯汀、亞利桑那鳳凰城、佛州坦帕等城市，這炒高了荒地的價格，加劇這些新興城市的住房短缺問題。

即使是紐約、舊金山等疫情期間人口減少的城市，今時今日的土地價格也遠高於幾十年前。

研究地價的羅格斯大學商學院教授 Morris Davis 表示，美國住宅用地的價值預估超過 20 兆美元。土地現在占美國房價的 47%，從 2012 年的 38%、1960 年代初期的不到 20% 大幅上升。

Davis 指出，近幾十年來，美國房價上漲幾乎和地價上漲脫不了關係。