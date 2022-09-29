郭明錤質疑蘋果放棄增產iPhone 14傳聞 重申Pro系列出貨將成長約10%

天風國際證券分析師郭明錤周三（28 日）在推特 (TWTR-US) 上表示，對蘋果放棄 iPhone 增產傳聞感到疑惑，且據先前調查並未聽過有任何整體 iPhone 增產計畫，因此重申 Pro 系列出貨將成長約 10%。

郭明錤推文寫道，蘋果放棄 iPhone 增產傳聞有點奇怪，正如先前調查顯示，蘋果有計劃將 iPhone14/14 Plus 產線轉換到 iPhone14 Pro/14 Pro Max 以及降價的 iPhone 13，但並未聽過有任何整體 iPhone 增產計畫。

因此郭明錤重申調查結果，即 iPhone14 Pro 和 Pro Max 的出貨預測將成長約 10%，有利於蘋果今年第四季 iPhone ASP（平均售價）與產品組合。

郭明錤也提到，iPhone14 和 14 Plus 需求明顯低迷，但 iPhone14 Pro 和 Pro Max 和降價 iPhone 13 訂單增加應該能抵銷 iPhone14 和 14 Plus 的砍單。

故儘管許多人擔心經濟衰退，他仍預估今年第四季與全年 iPhone 將約與共識一致。郭明錤預測，若 iPhone 出貨從 12 月開始無顯著下降，蘋果將在下次財報電話會議對第四季展望提出正面看法。

郭明錤還指出，在 Pro 系列的加單中，iPhone 14 Pro Max 的訂單約占 60%，這有利於今年第四季度 iPhone 的 ASP 和產品組合。他認為，這個結果將更激勵蘋果在下一版本 iPhone 15 的 Pro 和 Pro Max 之間創更多差異，以此提升 iPhone 15 Pro Max 的出貨量，以及強化 iPhone 的產品組合。

與此同時，他還表示蘋果可能在今年底前建立最新的 Apple Car 專案團隊。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 2.48%，每股暫報 148 美元。

圖片：郭明錤推特。

圖片：郭明錤推特。