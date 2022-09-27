美國經濟展現韌性 富國銀行估Fed將大舉升息對抗通膨

華爾街投行富國銀行（Wells Fargo）分析師周二（27 日）在報告中稱，由於美國經濟展現韌性與聯準會（Fed）遏止通膨決心增強，上修 Fed 從現在到明年初的升息預期並估明年第一季目標利率區間介在 4.75%-5% 區間。

富國銀行分析師團隊預估，Fed 從現在到明年初將總共升息 175 個基點，高出先前預估 75 個基點，另外明年第一季目標利率區間將介在 4.75%-5% 區間，其中包括在 11、12 月分別升息 3 碼（75 個基點）與 2 碼（50 個基點）。

富國銀行旗下首席經濟學家 Jay Bryson 領導的分析師團隊表示，美國經濟展現彈性，Fed 將會透過更多的貨幣緊縮政策，以充分減緩經濟成長，讓通膨率回到 2% 目標。

Bryson 稱，團隊對聯邦基金利率最新預測也反映出 Fed 的明顯意圖「不惜一切代價」遏止通膨。該團隊也稱，聯邦公開市場委員會（FOMC）不會在經濟疲弱時降息，其政策可能要到明年底才會出現 180 度的大轉彎。

今年以來，Fed 為平抑 40 年來新高的通膨，已大幅升息 300 個基點，外界預估明年基準利率的終點將為 4.5%-4.75%。

美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 11 月升息 3 碼的機率為 70%，升息 2 碼（50 個基點）的機率為 30%。明年年初基準利率將達到 4.5% 左右的峰值。