Fed不斷升息衝擊 木材價格回落至新冠疫情前水準

美國聯準會（Fed）不斷升息對新冠疫情期間熱門大宗商品之一的木材造成嚴重打擊，木材價格已跌至兩年多來新低，價格回到疫情爆發前水準，同時也表明建築業大幅放緩。

木材期貨價格周一（26 日）每千板呎收 410.80 美元，較去年同期下跌約三分之一，也較今年 3 月的新高水準下跌逾 70%，當時 Fed 正準備升息對抗通膨。

2020 年美國因疫情封鎖的夏天，在家防疫的美國民眾開始興起裝修熱潮，同時郊區房屋售價也開始飆升，木材價格水漲船高。當時木材價格幾乎是疫情前紀錄的三倍，也是通膨與供應鏈中斷早期的跡象。

然而自 Fed 開始升息對抗物價與降溫房市以來，木材一直引領大宗商品價格走跌。過去兩年不斷攀升的木材成本推高房價，但現在便宜的木材價格給房屋建築商有了迴旋餘地（wiggle room），可以在不影響利潤的情況下向買家提供鼓勵方案並降低價格。

木材定價服務機構 Random Lengths 表示，該公司追蹤現貨銷售的屋架綜合指數上周跌至 529 美元，較今年 3 月初下跌逾 60%，並稱現在供應問題已經緩解，十多年來最高的抵押貸款利率減緩房屋銷售，買家不再擔心木材耗盡而囤積。

美國人口普查局數據顯示，美國新物建設速度較 4 月下滑約 13%，4 月的住宅建設活動創下 10 多年來新高，而且自 3 月來住宅許可證的發放一直在穩步下滑。

全美住宅建設業者協會（National Association of Home Builders）表示，其建築商信心指標在 9 月連續第 9 個月下滑，跌至自 2020 年新冠疫情封鎖與 2008 年房市崩盤以來從未出現過的悲觀水準。

美國奧勒岡州世界森林中心（World Forestry Center）上周舉辦的會議上，木材產業高層、分析師與諮詢師紛紛表示，木材產業正在替經濟衰退做準備，儘管不是嚴重的衰退。

林業經濟顧問公司 Forest Economic Advisors LLC 的分析師詹克（Paul Jannke）表示，隨防務建設停滯和疫情時期的裝修熱潮退卻，預估木材需求將回復正常，而今年木材消費將下降多達 2.5%，明年更下降 4.5%。

儘管消費大幅下降，但詹克仍認為木材較格仍會較先前經濟衰退時還高，達到每千板呎 400 美元而非 200 美元，主因是經銷商庫存創紀錄新低，以及不斷上升的成本，尤其木材供應方面受到森林大火、白蟻干擾和保護措施減少的影響。

另外，在加拿大已經有部分木材廠於周一開始進行為期兩周的減產。國際木材資源公司（Wood Resources International LLC）的 Håkan Ekström 表示，北美幾家大型鋸木工廠的合併加快產量被抑制以應對價格下跌的速度，木材價格應該會獲得提振。