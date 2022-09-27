上半年全球小型電動車夯 奪下小車市場3成銷量

小型電動車在全球市場正走向普及。根據市調機構 MarkLines 統計，在上半年全球 A-Segment 電動小車銷量中，電動車占比約達 3 成；不過在同期間整體新車銷量中，電動車占比不到 1 成。

目前許多國家為了推廣電動車，推出各種補助方案，鼓勵民眾購買電動車。而小型電動車的價格親民，即使行駛里程短，也獲消費者青睞。

汽車依照車身長度分為 A~F 共 6 個階段，其中 A-Segment 是指車長 380 公分以下的小型車。根據 MarkLines，上半年全球整體大約 210 萬輛的 A-Segment 銷售中，電動車占比為 27%(58 萬輛)；超越電動車在整體汽車市場的 8% 占比。

據傳，中國上汽通用五菱汽車的「宏光 MINI EV」，以及奇瑞汽車的「QQ 冰淇淋」等小型電動車銷量暢旺。

而在日本的 K-Car 市場，也出現電動車普及徵兆。日本市場在上半年賣出約 70 萬輛的 A-Segment 新車，當中只有約 3 千輛 (0.5%) 是電動車；不過，日產和三菱共同開發的 K-Car 電動車「Sakura」和「eK X EV」在今年 6 月推出之後，其合計接單量已達 3.5 萬輛，超越去年日本電動車銷售總量的 2 萬輛紀錄。鈴木在 2023 年度也有推出商用款電動 K-Car 的計畫。

此外，中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 也計畫於 2023 年正式進入日本乘用車市場，將導入「海豚」等車款。

小型電動車的行駛距離短，適合用於日常購物和都會區的短距離移動，一般家庭只要條件允許，在家即可為汽車充電。還有目前油價持續飆漲，消費者購買電動車的意願也隨之提升。

美國加州今年 8 月決定，在 2026 年到 2035 年之間，將階段性停止銷售汽油車。中國也在今年 7 月宣布，原定 2022 年底結束的電動車免稅措施，將繼續延長實施。

日本方面，本年度由日本政府提供的電動車購車補助，預料在 10 月底時就會停止收件，但是日本經濟產業省有意延長該補助方案。在油電車已相當普及的日本市場，未來消費者對於電動車的看法也可能有所轉變。