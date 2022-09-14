拜登將批准9億美元資金 打造電動車充電站

白宮表示，總統拜登周三（14 日）將宣布批准第一批 9 億美元的資金，用於 35 個州設置電動車充電站，此為去年 11 月通過的 1 兆美元基礎建設法案中的一部份。

據悉，美國國會通過近 50 億美元的撥款，在 5 年內向各州提供建設數千個電動車充電站的資金。另外拜登還將在底特律的汽車展上露面，宣布政府將大幅提升購買電動車的數量。

白宮表示，2020 年聯邦政府的採購中電動車的占比不到 1%，但該比例在 2021 年成長逾 1 倍，而在今年，各機構採購電動車的數量更是上一財政年度的 5 倍。

拜登去年 12 月簽署一項行政命令，要求政府部門在 2027 年前的車輛採購幾乎改為電動車或插電式混合電動車。美國政府目前擁有 65 萬餘輛車，每年購車數量約為 5 萬輛。

拜登上月簽署的價值 4300 億美元的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）中，授權美國郵政局（USPS）30 億美元購買更多的電動車與充電設施。

USPS 當時透露，計劃大幅增加電動車購置量，並打算從最初向美國卡車生產公司 Oshkosh 訂購的 5 萬輛汽車中至少購買 2.5 萬輛電動車，遠高於 USPS 先期打算購買的 10,019 輛。

拜登的目標是到 2030 年，美國販售的新車中電動車與插電式混合電動車的比例占 50%，並新建 50 萬個電動車充電站，另外也支持在 2030 年前逐步停止銷售新的汽油車。

不過，美國官員們表示，缺乏充電站仍是普及電動車的一個主要障礙。儘管如此，底特律市長 Michael Duggan 昨日仍有信心喊話將看到電動車快速成長。