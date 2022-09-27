歐力士攜手Ubiden設5萬支充電樁 達日本政府目標1/3

據《日經》報導，日本歐力士 (Orix) 和源自軟銀 (SoftBank) 的新創公司 Ubiden，將共同投入電動車充電市場，計劃 2025 年前在停車場等場所設置 5 萬支充電樁，相當於日本政府目標規模的 1/3，如果成功達標，其規模將是日本國內最大。

日本政府目標在 2030 年之前，將電動車所使用的充電樁數量增加至 15 萬支。根據國際能源署 (IEA) 統計，在 2021 年，日本有 2 萬 9193 支充電樁，比美國 (11 萬 3527 支)、歐盟 (33 萬 3204 支)、中國 (114 萬 7000 支) 要遜色不少；以平均每人可分得的數量來看，美國、歐洲和中國分別為日本的 1.5 倍、3.2 倍和 3.5 倍，可見日本明顯落後。

這回歐力士決定向 Ubiden 出資，由該集團旗下的歐力士汽車和 Ubiden 合作，共同在客戶的停車場等場所設置充電樁，也會與歐力士集團旗下的不動產公司大京 (Daikyo) 合作，於住宅增設充電樁。

日本歐力士汽車的汽車租賃車隊規模達數十萬輛，該公司並針對法人客戶發行汽車加油專用的「AMS 信用卡」，發卡量約 80 萬張，未來將利用該卡片來幫助推廣電動車的充電業務。

Ubiden 的強項在於透過通訊設備的簡化等方法，有效降低充電樁的安裝成本。據傳和其他同業相比，Ubiden 的充電樁安裝成本大約便宜 3 至 6 成。

Ubiden 成立於 2019 年，軟銀當年的出資比例近 2 成。但截至目前，Ubiden 設置的充電樁數量大約只有 1000 支左右。Ubiden 在未來一年計劃取得數十億日元用於充電樁安裝，估計 Ubiden 將投資 30 億日元，歐力士則將負擔一部份的付費系統開發費用，目前雙方仍在協商當中。另外該事業也將靈活運用日本政府的補助金。