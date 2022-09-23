晶片荒拖累 豐田、本田宣布10月續減產

由於晶片短缺、供應鏈和物流問題縈繞不去，日本汽車巨頭豐田 (Toyota) 和本田 (Honda) 週四 (22 日) 宣布 10 月份將進一步減產。

豐田汽車週四宣布，公司原定計劃在 9 月至 11 月期間每月生產約 90 萬輛，，但受到晶片短缺影響，10 月份將於全球生產約 80 萬輛汽車，比該公司以往月均產量削減約 10 萬輛。

豐田稱，在日本本土 7 家工廠的 10 條產線將在 10 月份停產至多 12 天，目前預計從 10 月到 12 月之間，平均每月生產約 85 萬輛汽車。

受到晶片短缺影響，豐田宣布 10 月續減產 (圖片：AFP)

儘管如此，豐田仍堅持其截至 2023 年 3 月會計年度的 970 萬輛汽車年度目標。

同日，本田汽車宣布，受到供應鏈和物流問題持續影響，本田汽車在日本兩家工廠的產量 10 月初將減少至 30% 以上。

本田指出，日本西部鈴鹿工廠的兩條產線將在 10 月初減產約 40%，而同期位於東京北部埼玉縣的裝配廠也將削減約 30% 的產量。另外，9 月剩餘時間，鈴鹿廠將減產約 20%，埼玉廠將減產約 40%。

豐田和本田原先計劃下半年要增產以弭補上半年減產的產量缺口，但現在兩家公司的下半年增產計畫面臨挑戰，市場擔憂晶片短缺將持續阻礙豐田和本田截至 2023 年 3 月 31 日會計年度的下半年銷量並損及獲利。

截稿前，台北時間週五上午 9 時 45 分許，豐田 (7203-JP) 上漲 1.40%，暫報每股 2,028 日元。本田 (7267-JP) 下滑，暫報每股 3,476 日元。