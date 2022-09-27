跨足全球200多國的運動頻道業者DAZN 將買下Eleven Sports

專門播放各項體育賽事的英國 DAZN 集團周二 (27 日) 宣布，該公司已經和英國同業 Eleven 集團達成共識，將買下 Eleven 集團的全球運動媒體業務「Eleven Sports」。未來 DAZN 將取得葡萄牙和比利時足球甲級聯賽等的播放權，其提供的內容也將更為豐富。

DAZN 集團表示，透過這次併購，在他們已取得足球甲級聯賽播放權的義大利、德語圈和西班牙，所提供的服務將更為豐富，另外還能將事業觸角延伸到台灣和東南亞地區。目前 Eleven Sports 運動頻道有轉播台灣的中華職棒。

據《路透》報導，DAZN 未公開以多少代價買下 Eleven Sports。DAZN 執行長塞吉夫 (Shay Segev) 強調，該公司目標成為全球運動平台的業界龍頭。據傳，未來合併後的總營業額將上看 3 億美元。

DAZN 集團是由億萬富翁布拉瓦尼克 (Len Blavatnik) 出資，截至目前的事業版圖已廣及全球 200 多個國家，有轉播足球、拳擊等各式各樣的運動賽事。

Eleven 集團是由義大利實業家拉祖沙利 (Andrea Radrizzani) 於 2015 年創立，拉祖沙利本人也是利茲聯 (Leeds United) 的會長。根據 DAZN 集團說法，在完成併購手續後，拉祖沙利將擔任 DAZN 的董事職務。