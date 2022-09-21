特斯拉在歐洲超級充電大幅漲價 對比油耗成本優勢減少

特斯拉 (TSLA-US) 本周通知歐洲車主，其超級充電站的充電價格將再次大幅上漲。在這封郵件中，特斯拉將價格上漲歸咎於歐洲能源價格的上漲。

美國汽車新聞網站 Electrek 指出，每個站點的價格各不相同，目前初步檢核，顯示價格平均上漲了每千瓦時 0.12 歐元，這是相當可觀的漲幅。

對特斯拉來說，電動汽車的最大優勢之一，是其使用成本遠低於燃油汽車，這要歸功於電力通常比天然氣便宜得多，但這項優勢正在逐漸消失。

過去，在特斯拉超級充電站完全充電超過 5 美元或 10 美元很少見，但由於烏克蘭戰爭和俄羅斯石油和天然氣的限制，天然氣和電力的成本在去年一直在飆升，尤其是在歐洲。

在去年多次提高價格後，現在許多超級充電站的收費為每千瓦時 0.50 美元，這可能導致充電 60 千瓦時的成本為 30 美元。

儘管超級充電只占歐洲大多數電動汽車司機總充電費用的一小部分，因為大多數充電行為都是在家裡進行的。但是，今年以來歐洲家庭電費也在不斷攀升，對車主帶來的成本壓力正在攀升。

Electrek 報導指出，特斯拉未來可能會加大對太陽能和超級充電站儲能的投資，以幫助控制能源成本，並最終控制超級充電站的價格，並等待 Supercharger V4，以便在充電站更廣泛地部署太陽能和儲能。