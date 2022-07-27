日經：探索半導體類股的「深谷」

COVID-19 疫情爆發之後，半導體行業在需求大增的背景之下，持續繳出亮眼成績，上市公司本益比也在 2021 年大幅提升。但是，半導體是週期性股票的典型代表，股價漲得愈高、不禁讓人擔憂是否將跌得愈深。

半導體股票從 2022 年初開始就持續盤整至今，但美國美光科技 (MU-US)6 月 30 日公布的最新一季財報也給市場潑了一身冷水。美光 2022 年會計年度 Q3(3~5 月) 的 EPS 為 2.59 美元、優於預測 (2.36~2.56 美元)，但是在財報發布後的隔日，該公司股價一度大跌 7%，也引發半導體類股全面重挫。主要原因出在市場不看好美光公布的財測。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在財報說明會表示，由於消費者市場低迷，會計年度 Q3 需求顯著下滑。

美光預測，2022 年的智慧型手機出貨台數將比前一年減少 4~6%，PC 個人電腦的出貨台數則會比前一年減少 10%。該公司原本在 2022 年初預測，今年智慧型手機出貨台數將比前一年增長 4~6%，PC 出貨則是持平，但是這回均做出下修。智慧型手機和 PC 客戶都在庫存方面進行調整，也明確表明跨入 2022 年的下半年後，庫存調整仍將持續。

智慧型手機和 PC 是半導體製造商的主要客戶。根據美國調查公司 Gartner，2021 年半導體消費額的前幾名企業，可看到和智慧型手機或 PC 產品有關的美國蘋果 (AAPL-US)、南韓三星電子，以及中國聯想集團 (00992-HK) 等。這類和電子裝置有關的 10 家大型廠商，消費總額就占了半導體市場的 4 成以上，也牽動半導體的需求動向。

而關於今後的半導體市場，研調機構在展望方面則是相當看好。根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 在 6 月上旬公布的市場預測，預估 2022 年的半導體市場年增 16% 至 6464 億美元，較原先預測高出 450 億美元。

但是另一方面，股票市場則對於半導體前景抱持慎重態度。像是費城半導體指數從 2022 年初至今的跌幅約為 3 成，比起標普 500 指數等的跌幅要來的更深。

三井住友 DS 資産管理公司分析師町田了認為，週期股走弱已經是市場共識，目前狀態是要探索這個谷有多深、多長。

依過去經驗，半導體行業大約每 2~3 年，就會出現榮枯交替的「矽週期」(silicon cycle)。隨著旺盛需求的到來、讓交易條件獲得改善，而供給過剩也導致市場行情惡化，兩種情形反覆出現。

上一次谷底出現在 2018 年底，當時可觀察到智慧型手機銷售放緩、資料中心伺服器庫存調整，以及美中貿易摩擦等現象。半導體市場在 2019 年大幅萎縮 12％。

市場也強烈意識到此回週期正在見頂。而和以往週期不同的是，這回的晶片短缺問題持續了 1 年半之久。對於半導體短缺或過剩的感受，也因行業而有所不同，看法分歧。

台積電 (2330-TW) 在 7 月 14 日公布最新財報，數字顯示 2022 年 4~6 月的營收、淨利以季度來看都創下新高；預測 7~9 月營收將落在 198 億至 206 億美元、年增逾 3 成左右，營益率的計畫為 47~49%、和前季水準相當。

台積電總裁魏哲家表示，雖然消費性電子需求疲弱，部分客戶面臨庫存調整，但車用、資料中心需求穩健。客戶需求超越供給能力的狀態持續。

依實際情況來看，目前車用晶片的供需狀況依然吃緊。原因除了汽車製造商正設法追回産量不足的部分，還有汽車電動化和自動駕駛輔助功能的普及，也導致每輛車的半導體使用量大增。燃油車所搭載的車用晶片金額平均每輛約 500 美元，但電動車則達到 1600 美元，美國特斯拉 (TSLA-US) 則可能高達 2500 美元水準。某汽車零件製造商表示，功率半導體等的供給，直到 2025 年左右仍將持續吃緊。

強弱交互下，這次減速力道究竟會落在何等程度。 對當前穩固的數據中心需求，有重大影響力的科技五霸，也就是俗稱「GAFAM」(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft) 的投資動向也就顯得格外重要。有日本券商認為，股票市場的科技類股低迷情況恐持續到 2023 年底，對谷底深度的懸念正逐漸增強。

在半導體類股的評估方面，也強烈意識到週期深谷。

觀察截至 7 月 22 日為止的本益比 (PER) 預測，東京威力科創為 13.4 倍，SCREEN 控股為 8.8 倍，都落在 10 倍前後。另外一度漲到 150 倍的 Lasertec，也回到 79.3 倍。

但就算市場在原地踏步，半導體基本需求本身也仍在持續增加。Omdia 的南川明表示，要支撐數位轉型和綠色轉型，都需要強大的運算能力。就算短暫迎來下降趨勢，但之後或許會出現比過去 20 年還要強勁的成長。

而股票市場對半導體類股的評價，又是否可能重回 2020~2021 年時水準。三井住友 DS 資産管理公司的町田了認為，市場對半導體類股的看法，較經濟基本面領先約半年；他認為企業評價很可能重回過去水準。

如果照台積電所說，「幾個季度的庫存調整」能順利進行，半導體供給將於 2023 年中期恢復健全。若考量股票市場的先行期間，到了 2022 年底，半導體類股可能因其成長性而陸續進行重新評價。