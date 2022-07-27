歐洲陷天然氣危機 德國化工巨擘擬削減化肥原料產量

根據華爾街日報（WSJ）周三（27 日）報導，在俄羅斯限制輸往歐洲的天然氣供應量後，全球大型化工企業之一德國的巴斯夫（BASF）為控制天然氣使用，表示將減少化肥原料氨的產量，並稱雖然今年減產不會對農民造成影響，但明年可能就會出現問題。

俄羅斯今日開始將北溪天然氣管線（Nord Stream）輸往歐洲的天然氣供應量降至 20% 左右，不僅引起歐洲能源危機，也讓企業擔心成本進一步攀高。另外，歐盟成員國同意全面消減天然氣消費量，呼籲各國從 8 月起自願將天然氣使用量減少 15%。

消息讓歐洲天然氣期貨價格飆升到接近歷史新高，突破 200 歐元大關，接近今年 3 月俄烏戰爭以來最高水準。截稿前，歐洲天然氣期貨上漲 0.25%，報 200.42 歐元 / 兆瓦時。

對巴斯夫來說，天然氣供應量減少與價格上漲帶來沉重負擔，因為天然氣不僅只是該公司發電燃料也是製作產品的原料。根據美國農業部數據，天然氣占氨生產成本的 85%，而且氨又是多種肥料的關鍵成分。

儘管巴斯夫表示今年氨產量不會影響農民，因為今年化肥採購量足夠且已經開始收穫，然而明年可能就會出現問題。

明年化肥供應糟、價格飆漲 重要農作物恐受衝擊

巴斯夫執行長 Martin Brudermüller 表示，明年化肥供應狀況可能更糟。

巴斯夫執行長 Martin Brudermüller 表示，氨氣產量處境艱難，明年肥料供應狀況可能會更糟且化肥價格正在暴漲。這也意味著明年農作物收成將下滑，如果再加上天氣問題，重要農作物有短缺的可能，對食品供應鏈末端較貧窮國家來說深具挑戰。

此外，俄羅斯供氣量減少對巴斯夫位於德國路德維希港（Ludwigshafen）的化工設施構成嚴重威脅，該公司稱，如果天然氣供應在一段時間內大幅低於路德維希港最低需求的 50%，將不得不停止生產。該設施是全球最大的化工中心。

與此同時，Brudermüller 說，打算將以較低的負荷營運該設施，即使是在德國採取天然氣配給措施的情況下，同時也盡可能使用燃油取代天然氣。

不過，分析人士表示，儘管電力供應可以轉向天然氣外的再生能源，並使用生物燃料原料如生物甲烷，但短期內無法大規模用化石燃料取代。

Brudermüller 補充說，若俄國進一步削減天然氣供應，將尋求透過海外工廠來彌補歐洲的損失，巴斯夫在美國、中國都有大型工廠。

巴斯夫在今年上半年業績強勁的背景下上調全年財測，但同時也警告由於俄烏戰爭對其能源與原物料季格影響，預估全球經濟將降溫，尤其是歐洲最為明顯。