Sputnik時刻！美商務部長：不能繼續依賴台灣半導體

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，不能繼續依賴台灣半導體，需通過立法，支持國內生產高階電腦晶片，她並形容美國正面臨「史普尼克時刻」（Sputnik moment）。

雷蒙多周四（21 日）說：「我國在晶片上對台灣的依賴，難以延續，也不安全」。她表示，美國正面臨「史普尼克時刻」，她指的是《美國晶片法案》，這是一個規模超過 500 億美元的一攬子計畫，旨在增加美國境內半導體製造。

1957 年，蘇聯成功發射第一顆人造衛星「史普尼克 1 號」，震驚全世界，並在美蘇科技競賽中取得領先。美國痛定思痛，在前總統甘迺迪任內，開始全力發展太空產業，並於 1969 年成功登陸月球，創造人類歷史里程碑。

一年多來，美國國會一直在討論強化科技業的法案，但參眾兩院和參議院意見喬不攏，導致法案核心內容卡關。上月參院共和黨領袖 Mitch McConnell 表示，若民主黨尋求規模接近 1 兆美元的經濟法案，任何法案都不會有進展。

參院周二通過《美國晶片法案》程序性表決，預料最快下周交付參院表決，之後仍需經眾院表決。

美國國會預算局（CBO）的數據顯示，若國會通過法案，10 年內美國預算赤字將因此增加 790 億美元。

雷蒙多也討論拜登政府對中經濟戰略，表示美國需增加境內投資，並削弱中國的優勢。

她說，美國需保護知識財產權，避免企業受「不公平做法」影響——包括中國向美國傾銷廉價鋼鋁——並努力為企業創造公平競爭環境，幫助美企進入中國市場。

雷蒙多表示，在減緩中國速度方面，「我們能做的只有這麼多」，「我們需對出口管制保持清醒，拒絕源自美國的中國技術，這將使他們獲得優勢」。