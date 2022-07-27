日本Panasonic等行車紀錄器業界團體成員 將推動影像資料格式共通化

《日本經濟新聞》周三 (27 日) 報導，日本 Panasonic 控股的集團公司之一 Panasonic Automotive Electronics 等大約 40 家公司，將於 2022 年度內 (至 2023 年 3 月)，針對行車紀錄器 (drive recorder) 影像資料格式等的共通化作業提出指引。

此舉主要目的是期盼透過合作，在事故發生時能夠自動向醫療單位進行通報。未來目標則是希望將此類資料，提供給正在推動自動駕駛技術研究的汽車製造商。

日本近年來發生多起因惡意逼車所導致的重大事故，這也促成行車紀錄器在日本社會迅速普及，但是在資料方面未做整合。而透過這類資料的活用，可望促進全新服務的展開。

指引制定將由 JDRC(Japan Drive-Recorder Consortium) 負責，JDRC 的成員包括製造商和保險公司等約 40 家企業，將透過推動影像資料格式和保存方式等的共通化作業，提升相關資料運用。

行車紀錄器在日本國內日益普及，根據日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 和 JDRC 統計，日本國內 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的行車紀錄器出貨台數年增 17% 至 537 萬台，是該統計自 2016 年度展開以來的最高紀錄。

具備通訊功能的行車紀錄器所取得的影像資料，主要集中在保險公司的車險業務應用，但是製造商尚未多加活用。這次在業界團體帶頭下，期盼各家製造商的合作之下，能夠將行車紀錄器的影像資料充分運用在事故因應、以及自動駕駛技術的研發等。