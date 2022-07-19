日本6月電腦國內出貨量年減4% 廠商轉嫁成本、出貨金額增加

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周二 (19 日) 公布，2022 年 6 月日本國內電腦 (PC) 出貨台數年減 4% 至 69.2 萬台，連續 15 個月年比下滑。不過，出貨金額年增 10% 至 681 億日元，是 2021 年 3 月以來首度超越去年同期。

出貨金額增長和線材等零件、以及物流費用飆漲等製造成本的上揚有關，反映電腦廠商轉嫁相關成本，使單價提高。

以種類來看，筆記型電腦出貨量年減 5% 至 59.5 萬台。伴隨 COVID-19 疫情而來的「宅經濟需求」雖然持續回落，但是電腦組裝工廠聚集的中國在 6 月解封，物流狀況也隨之改善，日本國內的電腦出貨台數只稍微減少。

日元走貶和物流費用飆漲，也造成電腦產品的單價上揚。以占日本國內電腦出貨台數 8 成以上的筆記型電腦為例，在上班族混合式工作模式 (Hybrid work) 需求帶動下，高單價款式銷售暢旺。

今後企業市場的需求看好，日本研調公司 MM 總研 (MM Research Institute) 的中村成希執行董事認為，全球市場的整體電腦需求放緩，如果電腦價格再稍微下降，以企業為主的需求很可能在 7 月之後湧現。