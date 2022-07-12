PC需求降溫 分析師下調英特爾、AMD目標價

隨著市場對個人電腦 (PC) 的需求降溫，英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 兩家 CPU 大廠的前景不確定性增加，遭華爾街分析師下調目標價。

巴克萊銀行 (Barclays) 半導體分析師 Blayne Curtis 週一 (11 日) 在研究報告中警告，台灣代工製造廠第二季筆記型電腦產量低於預期，此外，PC 零組件商 2 下半年展望恐怕將更加疲軟。他引述台灣代工廠預期，今年 PC 產量將持平，但也可能出現兩位數下跌。

Curtis 目前預估 2022 年全球筆記型電腦產量將下跌 17%，降幅大於先前預測的 12%。

在此情況下，Curtis 重申對英特爾「減持」的評級，將目標從 45 美元下調至 40 美元。對於 AMD，維持「持有」(Equal Weight) 評級，目標價由 115 美元下調至 85 美元，

市場研究公司 IDC 週一公布的報告稱，第二季整體個人電腦出貨達 7130 萬台、年減 15.3%，低於預期，也是連兩季衰退，觀察主要品牌廠出貨均年減雙位數。

IDC 指出，全球經濟衰退擔憂加劇、減緩各領域需求，消費者對支出更加謹慎，也導致個人電腦需求轉趨保守，現階段也觀察到商用個人電腦需求放緩，僅部分細分市場中，對中低階 Windows 設備需求仍熱絡。