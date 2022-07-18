首季先進製程手機晶片組市占 三星稱霸、台積電占4成

研調機構 Counterpoint Research 最新數據顯示，今年第一季三星智慧型手機晶片組先進製程市占率稱冠，在 5 奈米以下先進製程，從應用處理器 (AP) 到系統單晶片 (SoC)，市占率達 60%，剩下 4 成則是台積電 (2330-TW)(TSM-US)。

三星相關市占率較去年同期大幅跳增，去年第一季僅 8.6%，遠遠落後台積電的 91.4%。今年三星主要受旗下手機部門需求驅動，第一季三星手機出貨量回到疫情前水準、達 7400 萬支，出貨量稱霸全球手機品牌廠。

由於三星 Galaxy 系列中高階手機採用 5 奈米或更先進製程的晶片組，而高通驍龍 8 Gen 1 處理器也在三星 4 奈米投片，並獲 Galaxy S22 系列高階機種導入，其中第一季 S22 手機中，有四分之三採用高通行動晶片組。

Counterpoint Research 報告中也指出，三星為中階手機如 Galaxy A53 與 A33 系列設計的晶片組 Exynos 1280，同樣採 5 奈米製程生產，貢獻第一季高階晶片組出貨量。

台積電第一季則以 4 奈米製程生產聯發科的天璣 9000 系統單晶片，Counterpoint 預期，高通手機晶片組將持續擴大在台積電 4 奈米投片。

雖然台積電第一季遭三星超車，但因三星 4 奈米良率不佳，高通新旗艦手機晶片驍龍 8+ Gen 1 已重回台積電懷抱，採 4 奈米製程，加上聯發科旗艦 5G 手機晶片天璣 9000 + 投片貢獻，且第三季進入 iPhone 新機出貨旺季，iPhone 14 系列機型傳將採 N5P 製程生產，台積電第三季智慧型手機高階晶片組市占率可望大幅跳增、重回冠軍。

從整體智慧手機晶片組晶圓代工市場來看，三星第一季市占率 30%，台積電則高達 70%；晶圓代工市占率方面，目前三星為 15%，台積電以 54% 續稱霸。