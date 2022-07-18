蘋果iPad面板供應商 京東方擠掉LGD成最大

研調 Omdia 今 (18) 日發布報告指出，預計 LG Display (LGD) 今年依舊將主宰蘋果 (AAPL-US) MacBook 面板市場，不過京東方正急起直追，除了在 Macbook 的市占持續提升，更將在 iPad 市場取代 LGD 成為主要供應商。

Omdia 表示，今年蘋果 MacBook 面板採購量估達 2680 萬台，較去年略為增加，其中 LGD 市占將達 55%、夏普 28%、京東方 17%，LGD 、夏普銷量與去年相比皆減少 80 萬台，京東方取得基本機型訂單，出貨逆勢增加 210 萬台。

另外，預計今年將上市的 13.6 吋 MacBook 8 面板，是由 LGD 、京東方提供，前者供貨比重約 63%，後者 37%。

iPad 面板方面，Omdia 指出，採購量預計是 5600 萬台，比去年減少近 2000 萬台，隨著夏普出貨比重下滑，去年三雄分立的局面將大幅改變，預計今年京東方市占率可望從去年 34% 上升至 45%，超越 LGD 的 38% 成為主要供應商，夏普則下滑至 18%。

蘋果去年 MacBook 出貨量為 2550 萬台，在全球筆電市場排名第四，去年排名第一的是惠普 (HPQ-US)，其次分別為聯想、戴爾，Omdia 預估，今年由於通膨等原因，全球筆電出貨量將比去年減少 9% 以上，而高價品比重較大的蘋果 MacBook 出貨量下滑 4%，減幅相對溫和。