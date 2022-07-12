Q2全球PC出貨連兩季衰退 宏碁超車蘋果居第四

研調機構 IDC 發布第二季全球個人電腦出貨統計結果，受中國疫情、全球經濟影響，第二季整體個人電腦出貨達 7130 萬台、年減 15.3%，低於預期，也是連兩季衰退，觀察主要品牌廠出貨均年減雙位數，不過，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 單季出貨量超車蘋果 (AAPL-US)，排名全球第四。

IDC 統計，今年第二季全球個人電腦出貨排名仍由聯想、惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US) 拿下前三名，市占率各達 24.6%、18.9%、18.5%，宏碁則躍居至第四名，第二季筆電出貨量達約 480 萬台、年減 22.5%，市占率達 6.7%，擠下蘋果出貨約 480 萬台，華碩 (2357-TW) 也並列第五，單季出貨約 470 萬台。

IDC 認為，蘋果第二季出貨量下滑與供應鏈供給有高度關聯，受整體產能下滑拖累，不過下半年若無供應問題，預期蘋果產能將再度拉升。

IDC 指出，全球經濟衰退擔憂加劇、減緩各領域需求，消費者對支出更加謹慎，也導致個人電腦需求轉趨保守，現階段也觀察到商用個人電腦需求放緩，僅部分細分市場中，對中低階 Windows 設備需求仍熱絡。

雖然近期個人電腦需求出現下滑，但 IDC 說，整體個人電腦銷量仍維持相對高檔，回顧 2020 年第二季個人電腦出貨量達 7430 萬台，2018 年、2019 年第二季出貨量則分別為 6210 萬台、6510 萬台。