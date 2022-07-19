AnyMind Group完成D輪募資 獲得40億日元

End-to-end 商務賦能公司 AnyMind Group 今 (19) 日宣布，完成 40 億日元 (約 2940 萬美元) 的 D 輪募資，同時獲得日本瑞穗銀行 10 億日元信用額度，AnyMind Group 表示，本輪募資預計用於深化事業部發展和未來公司收購使用。

AnyMind Group 是在 2016 年發跡於新加坡，2019 年集團總部搬移至日本東京，目前主要市場涵蓋新加坡、泰國、印尼、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、香港、台灣、中國、日本、印度與阿拉伯聯合大公國等近 13 個市場，業務包含行銷科技、數位廣告、網紅行銷等。

AnyMind Group 本次 D 輪募資，除現有投資者 Mitsubishi UFJ Capital 外，新增投資者為 JIC Venture Growth Investments、Japan Post Investment Corporation、Nomura SPARX Investment、PROTO Ventures Inc 等。

AnyMind Group CEO 暨共同創辦人 Kosuke Sogo(十河宏輔) 表示，雖然疫情、政經局勢變動影響全球，但 AnyMind 業務仍持續穩健發展，未來將持續透過公司收購來拓展業務能力、強化投資與獲利結構，並創造更多成長機會，期望成為亞洲新世代商務基礎建設提供者，AnyMind Group 集團去年營收達逾 1.74 億美元，過去五年年複合成長率達 62%。

觀察 AnyMind Group 先前已完成多輪募資，累積募得逾 9170 萬美元，前一輪 C 輪募資則是在去年 1 月完成，用於收購跨境行銷公司 ENGAWA。

展望未來，AnyMind Group 說，將持續透過收購策略強化業務發展，在既有領域事業上，今年也陸續發表對話式商務平台 AnyChat、全新電子商務管理平台 AnyX，幫助電商品牌透過集中管理不同線上銷售管道來優化整體電商營運，此前公司也推出雲端製造平台 AnyFactory、物流管理平台 AnyLogi，致力打造商務數位廣告、網紅行銷等一站式服務。