電動車新創EV Motors Japan 計畫在日本北九州設廠

電動車新創EV Motors Japan 計畫在日本北九州設廠 (圖片：AFP)
電動車新創EV Motors Japan 計畫在日本北九州設廠 (圖片：AFP)

日本電動車新創 EV Motors Japan 計畫投資逾 20 億日圓，在日本北九州市蓋商用電動車組裝工廠，最快 2023 年產開營運，年產能約 200 輛規模。該公司成立於 2019 年，有可能成為首家在日本國內設立商用電動車組裝廠的新創公司。

EV Motors Japan 的公司社長兼技術長佐藤裕之，在接受《日本經濟新聞》採訪時表示，希望在 2022 年內展開組裝工廠的興建工程，於明年夏天前後開始運作。按照規劃，要在北九州市北部取得約 5.5 萬平方公尺的土地來蓋汽車組裝廠，預估將招募 50 到 100 名的新進員工。

新工廠的汽車組裝，將以 10 多人座到 20 多人座的電動巴士為主。其車輛底盤和馬達等零件是委託中國企業生產，裝櫃載往日本後，於北九州市進行最後的車輛組裝作業。佐藤裕之表示，剛開始時的生產能力為 200 輛，未來希望能提高到 1500 輛。

截至目前，EV Motors Japan 共完成 4 輛電動巴士，全部工程和組裝作業都是委託中國企業完成，整車從中國進口到日本。佐藤裕之表示他們這家新創公司，並非具備大量運輸能力的大型車商，將電動巴士從中國整車進口到日本，就如同載送空氣一般、貨櫃使用效率不佳，增加不少運送上的開銷。

依照該公司估算，從中國載送零件到日本，再於日本當地進行最後的組裝作業，每輛電動巴士約可省下 1 成左右的生產成本。

EV Motors Japan 的資金多來自日本福岡的在地企業，例如第一交通產業和西日本鐵道公司，另外還有大型貿易商和創投公司等；而日前在 B 輪融資，也獲得緯創 (3231-TW) 領投的 1 億日圓挹注，目前 EV Motors Japan 的資本額已累計到 9.35 億日圓

關於新工廠的興建費用，除了資本支出外、也會向金融機構進行借貸，將確保逾 20 億日圓資金，要用在土地、廠房和設備採購等。

佐藤裕之表示，目前有接到日本各地客運公司的洽詢，而將來除了巴士之外，也希望投入卡車生產。

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