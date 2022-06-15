電動車新創EV Motors Japan 計畫在日本北九州設廠

日本電動車新創 EV Motors Japan 計畫投資逾 20 億日圓，在日本北九州市蓋商用電動車組裝工廠，最快 2023 年產開營運，年產能約 200 輛規模。該公司成立於 2019 年，有可能成為首家在日本國內設立商用電動車組裝廠的新創公司。

EV Motors Japan 的公司社長兼技術長佐藤裕之，在接受《日本經濟新聞》採訪時表示，希望在 2022 年內展開組裝工廠的興建工程，於明年夏天前後開始運作。按照規劃，要在北九州市北部取得約 5.5 萬平方公尺的土地來蓋汽車組裝廠，預估將招募 50 到 100 名的新進員工。

新工廠的汽車組裝，將以 10 多人座到 20 多人座的電動巴士為主。其車輛底盤和馬達等零件是委託中國企業生產，裝櫃載往日本後，於北九州市進行最後的車輛組裝作業。佐藤裕之表示，剛開始時的生產能力為 200 輛，未來希望能提高到 1500 輛。

截至目前，EV Motors Japan 共完成 4 輛電動巴士，全部工程和組裝作業都是委託中國企業完成，整車從中國進口到日本。佐藤裕之表示他們這家新創公司，並非具備大量運輸能力的大型車商，將電動巴士從中國整車進口到日本，就如同載送空氣一般、貨櫃使用效率不佳，增加不少運送上的開銷。

依照該公司估算，從中國載送零件到日本，再於日本當地進行最後的組裝作業，每輛電動巴士約可省下 1 成左右的生產成本。

EV Motors Japan 的資金多來自日本福岡的在地企業，例如第一交通產業和西日本鐵道公司，另外還有大型貿易商和創投公司等；而日前在 B 輪融資，也獲得緯創 (3231-TW) 領投的 1 億日圓挹注，目前 EV Motors Japan 的資本額已累計到 9.35 億日圓。

關於新工廠的興建費用，除了資本支出外、也會向金融機構進行借貸，將確保逾 20 億日圓資金，要用在土地、廠房和設備採購等。

佐藤裕之表示，目前有接到日本各地客運公司的洽詢，而將來除了巴士之外，也希望投入卡車生產。