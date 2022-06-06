中國電動車需求回溫 蔚來、小鵬、理想汽車早盤股價勁揚

中國經歷新冠封鎖措施重挫後，電動車需求似乎逐漸復甦，市場分析師看好電動車批發量將較上月增 5 成且北京政府的減稅措施也將助攻需求，中國電動車製造商蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車周一（6 日）美股開盤股價紛紛勁揚，美國電動車龍頭特斯拉也聯袂上漲。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 7.46%、小鵬汽車 (XPEV-US) 漲 4.67%、理想汽車 (LI-US) 漲 12.76%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 2.45%。

花旗分析師 Jeff Chung 近期與中國汽車協會機構 CPCA（China Passenger Car Association）官員交談後表示，預估 6 月汽車批發量將較 5 月成長 50%，此外售生產改善與減稅措施推動，電動車零售額估月增 20%。

除該份花旗報告提振電動車股外，中國汽車製造商比亞迪（BYD）也公布 5 月銷量，該公司 5 月純電動車銷量年增 185% 至 53,349 輛，意味著電動車需求在新冠疫情後正逐漸恢復。

此外，中國電動車需求復甦也激勵特斯拉周一早盤股價開高，先前該股受到馬斯克可能裁員的影響走跌，不過後來馬斯克澄清立場，表明今年員工數持續成長，而受薪員工將持平。

不過，特斯拉股價走高還有另一項原因，馬斯克有可能取消收購推特。馬斯克周一發律師函指控推特「抗拒並阻撓」他取得虛假帳戶資料的權利，稱其「明顯違反了合併協議條款」。

相較於特斯拉股價走揚，推特 (TWTR-US) 早盤股價受此消息影響，下跌 4.06%，每股暫報 38.53 美元，市值報 294.48 億美元。

對美股來說，該消息也是本周一個良好開局，截稿前，道瓊指數早盤漲近 1%、那斯達克指數漲近 1.6%、標普 500 指數漲近 1.4%、費半指數漲近 1.8%。