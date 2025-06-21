鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 13:40

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美國總統川普週五（20 日）受訪時明確表示，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）所稱「沒有證據顯示伊朗正在研發核彈」的說法是錯誤的。他直接指出：「她錯了。」

川普駁斥美國情報總監：伊朗核彈威脅迫在眉睫。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導， 對此，加巴德則表示，媒體「斷章取義」了她 3 月的證詞，並試圖「製造分裂」。3 月，加巴德在國會作證時稱：「（美國情報圈）仍然評估伊朗沒有在發展核武」。

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加巴德也於週五在社群平台 X 上回應爭議，稱：「美國掌握的情報顯示，如果伊朗決定最終組裝核武器，它已經達到了可以在數周到數月內製造出核武器的程度。」她進一步表示，川普明確表態不能讓這種事發生，且她「完全同意」。

然而，根據《路透》援引熟悉美國情報的消息來源指出，加巴德 3 月提交的情報評估內容至今未有改變。情報界普遍認為，即使伊朗啟動核彈開發計畫，也需要約三年時間才能製造出可搭載至目標的核彈。

前聯合國核查官阿爾布萊特（David Albright）也對加巴德週五提出的修正觀點提出質疑，並表示，伊朗至少需要一到兩年的時間，才能生產出可透過飛彈運載目標的核武。

值得注意的是，川普在任內屢次對美國情報單位持懷疑態度，曾指控情報部門為「深層政府」陰謀集團，刻意阻撓其執政方向，儘管至今未提出具體證據。