中國電動車商蔚來汽車5月銷售受限 同業小鵬和理想表現較佳

中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US) 5 月交車數達 7000 多輛，較去年同期增加 4.7%，但遠低於其目前的產能，因為與新冠病毒相關的封鎖繼續限制該公司的製造及其向客戶交車的能力。

蔚來發表聲明表示，其汽車製造業務已從在 5 月與疫情相關的中斷中「逐漸恢復」，但其交車能力「仍受到一定程度的限制」，原因是中國為限制部分地區的新冠變種病毒傳播而實施的封鎖和其他措施。

聲明指出，蔚來正與供應商合作提高 6 月的產量。它預計交車數也會增加，因為這些與疫情相關的限制已經開始放鬆。

該公司雖未提供具體數字，但表示新訂單依然強勁。

並非所有中國新興電動車製造商都像蔚來汽車在 5 月受到重創。競爭對手小鵬 (XPEV-US) 表示，由於其工廠於 5 月中旬恢復兩班制生產，當月交車 10125 輛，同比成長 78%。

小鵬總部位於中國南部靠近廣州市，在最近爆發的疫情中，該地區的情況比數百英里遠蔚來總部所在的合肥周邊地區要好。

另一個競爭對手理想汽車 (LI-US)(2015-HK) 表示，雖然其西部長江地區的供應商因疫情而中斷，但它在 5 月仍能交車約 11500 輛，較去年同期成長超過 160%。理想汽車總部位於中國沿海的常州，靠近上海。