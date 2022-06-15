NEC和可果美在歐洲成立新公司 利用AI技術提供番茄栽種支援

日本 NEC 和可果美 (Kagome) 周三 (15 日) 宣布，最快 7 月就會在葡萄牙成立名為 DXAS Agricultural Technology 的全新合資公司，將運用人工智慧 (AI) 等科技，向農場提供加工用番茄的栽種技術支援。

新公司 DXAS Agricultural Technology 的資本額大約 3 億日圓，由 NEC 出資 33.4%，可果美出資 66.6%。該公司利用衛星照片等資料，掌握植物的生長狀況，AI 也會計算出最佳的澆灌和施肥時機，結合可果美在農業上的經驗，以及 NEC 在衛星和控制等方面的技術。

即將擔任 DXAS Agricultural Technology 公司執行長的可果美智慧農業事業部長中田健吾表示，要透過最佳澆灌和肥料進量，獲取最大農作量；目標是讓全世界任何人都能有效率務農。

NEC 和可果美在 2015 年就開始著手進行相關研發，也已在 2020 年推出名為「CropScope」的加工用番茄專門栽種支援服務。

CropScope 使用 NEC 的 AI 支援型農業 ICT 平台，根據該公司的描述，他們利用感測器資料和衛星影像將番茄生長和土壤狀況視覺化，並提供種植管理建議服務。CropScope 能為健康作物提供最佳灌溉時間和肥料用量，可讓農場獲得穩定農作量並節省成本，也同時維持農業的環境永續性，而不必依賴特定種植者的技能。

關於可視型服務的資費方案，平均每公頃 30 歐元，目前在葡萄牙和澳洲等 7 個國家都已導入該項服務，也瞄準龐大的北美市場。

NEC 執行董事兼財務長的藤川修表示，站在 NEC 立場，希望 2030 年時能在農業領域創造 1,000 億日圓的事業價值。

另外也計畫運用全自動控制技術，先由 AI 計算出最適當的水量和肥料量，再由機器於最佳時機進行澆灌和施肥，目前已經在葡萄牙和美國進行驗證實驗，最快 2024 年可邁入商用階段，目標在 2026 年營收要達到 30 億日圓。