以色列伊朗凌晨又激烈交火！以色列突襲伊斯法罕核設施

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 15:40

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在伊朗拒絕在「受威脅」狀態下展開核談判後不久，伊朗與以色列於週六（21 日）凌晨再度爆發激烈軍事對抗，令原已緊張的中東局勢再度升溫。儘管歐洲方面持續推動和平對話，但目前雙方立場依舊僵持。

以色列伊朗凌晨又激烈交火。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，以色列針對伊朗境內第二大核設施、位於伊斯法罕（Isfahan）的核設施進行空襲，所幸並無放射性物質外洩風險。

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同時，伊朗媒體指出，以色列還對庫姆（Qom）市一棟建築發動攻擊，造成一名 16 歲少年死亡，另有兩人受傷。

以色列軍方則稱，已針對伊朗境內的導彈儲存與發射設施展開多起精準空襲。

以色列時間週六凌晨 2 時 30 分左右，以色列軍方警告稱，偵測到來自伊朗的飛彈攻擊威脅，特拉維夫與約旦河西岸等中部地區立即拉響空襲警報。

以色列防空系統迅速反應，特拉維夫上空可見攔截飛彈，爆炸聲迴盪在大都會區。據悉，伊朗共發射了 5 枚彈道飛彈，但無導彈命中地面或造成人員傷亡。