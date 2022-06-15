歐洲央行擬設新工具 應對金融分化風險

義大利 10 年期公債殖利率日前自 2014 年以來首次升破 4%，歐洲央行（ECB）周三（15 日）召開緊急會後表示，計劃創建一種新工具應對歐元區分裂化的風險，緩解新一輪債務危機的擔憂。

ECB 聲明中表示，自去年 12 月逐步實施政策正常化以來，歐盟管理委員會承諾會採取措施，應對成員國金融分裂風險，也提到新冠疫情給歐元區經濟體造成持久的脆弱性，導致央行的貨幣政策正常化措施難以在個國家內平均展現。

此外，ECB 也說，管理委員會決定當疫情的緊急購債計畫（PEPP）資產到期時會採取靈活性的行動將資金再作投資，盼保持貨幣政策的傳導機制運作，同時管理委員會決定與歐元體系委員會（Eurosystem Committee）攜手，加快設計一個針對金融分化風險新的應急工具。

ECB 今日出乎意料地召開了這次臨時會議，討論自上周公布從紀錄低點開始提高借貸成本的計畫以來，市場情勢明顯惡化的問題。

投資人不相信歐元區官員能夠通過提高借貸成本來對抗歐元區前所未有的通膨，同時又能控制住債務負擔最重成員國的債市殖利率。

丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）首席策略師 Piet Christiansen 表示：「今天的聲明是可以預期的最低限度，也是最現實的結果。隨著歐洲央行向各委員會下達任務，他們發出了一個信號，即已全力承諾確保貨幣政策傳導機制發揮作用。」然而，他們也為自己爭取了一些時間。只有在 7 月或 9 月的會議上才能聽到委員會的意見。

凱投宏觀資深歐洲經濟學家 Jack Allen-Reynolds 在一份報告中表示，靈活的 PEPP 再投資可能會為政策制定者爭取一點時間，但該央行正在研究的新的「反分裂工具」需要更久的時間，不能保證他們會在 7 月的下一次政策會議上就這一工具達成共識，因此在新工具到位之前，債市殖利率利差可能會進一步擴大。