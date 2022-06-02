電動車和皮卡需求續強 福特汽車5月銷量年減4.5% 降幅明顯縮減

福特汽車 (F-US) 周四 (2 日) 表示，其 5 月美國銷量同比下降 4.5%，降幅比近幾個月收窄，原因是在新車、卡車和 SUV 的需求十分強勁。

福特和其他汽車製造商正在繼續面對供應鏈問題，包括全球半導體晶片短缺，這一問題已經阻礙了全球一年多的新車生產。福特 4 月美國單月銷量下降超過 10%，2 月和 3 月下降超過 20%。

福特發言人表示，該公司估計 5 月美國整體新車銷量較一年前下降約 30%，這意味著福特可能市占率反而上升。

福特製造持續遭到中斷導致其經銷商庫存緊張。作為回應，福特向願意下單並等待車輛製造和交車的客戶提供優惠措施。該公司在聲明中表示，福特 5 月幾乎半數的零售額來自今年稍早時的訂單。

由於晶片供應仍然有限，福特一直在優先生產其最新車型，包括電動 Mustang Mach-E 跨界車、Bronco SUV 和小型 Maverick 皮卡，以及 F 系列皮卡和大型福特和林肯 SUV。

福特 F 系列皮卡是該公司獲利的重要來源力，5 月銷量同比增加 6.9%。Mustang Mach-E 的交車量是該車型一年前總交車量的 2 倍多。

從 1 月到 5 月，福特在美國銷售了 76 萬 3558 輛汽車，較 2021 年同期下降 13.3%。