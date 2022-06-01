2025年電動車銷量上看2060萬輛 汽油需求2026年觸頂

BNEF：電動車銷量在2025年升至2060萬輛 汽油需求2026年觸頂(圖片：AFP)
BNEF：電動車銷量在2025年升至2060萬輛 汽油需求2026年觸頂(圖片：AFP)

根據彭博新能源財經 (BNEF) 週三 (1 日) 發布年度長期電動車 (EV) 展望報告指出，隨著電動車的普及，電動車銷量將在 2025 年升至 2060 萬輛。此外，汽油需求則預期在 2026 年觸頂。

BNEF 分析師表示，此次預估的電動車銷量，遠高於一年前預估的 1400 萬輛，主要受惠於中國市場電動車的普及速度加快。

報告也指出，隨著電動車吸引越來越多的消費者興趣，全球內燃機 (ICE) 汽車銷量在 2017 年就已經觸頂，目前正處於永久性下跌的走勢。在 2024 年，全球道路上的 ICE 汽車將開始萎縮，到 2025 年，燃油車的交付量將從高點下跌約 19%。

所有類型的電動車，包含兩輪、三輪車、公車、轎車和商用車等，目前每日取代了 150 萬桶石油，到 2025 年，預計該數據將達到近 250 萬桶。

BNEF 也預估，汽油需求將在 2026 年達到頂峰，而公路運輸總體石油需求將在 2027 年觸頂。

另外，報告也預期，到 2025 年，電動車將佔全球所有新車銷量的近四分之一，高於去年預估的 10%，預估到本世紀中期，中國和歐洲將佔據大部分全球電動車市場的佔比，而美國將僅佔全球電動車市場的 15%。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前也表示，中國在再生能源發電與電動汽車方面領先全球，聲稱「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麽看中國，這都是事實。」

延伸閱讀

相關新聞