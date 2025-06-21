美國經濟領先指標連六月下滑！釋出明確衰退警訊
鉅亨網編譯莊閔棻
受消費者悲觀情緒、製造業新訂單疲軟、失業救濟申請增加，以及建築許可申請減少等多重因素影響，衡量美國未來經濟活動的美國經濟諮商會領先經濟指標（Leading Economic Index、LEI）在 5 月出現連續第六個月下滑，並明確釋出經濟衰退訊號。
根據《路透》報導，美國領先經濟指數在 4 月修訂為下降 1.4% 之後，於今年 5 月小幅下降 0.1% 至 99.0，符合《路透》訪調經濟學家的普遍預期。
美國經濟諮商會商業週期指標高級經理拉莫尼卡（Justyna Zabinska-La Monica）表示，雖然 5 月美國股市因川普政府暫緩部分關稅政策而反彈，對指數有一定正面貢獻，但總體經濟壓力仍占主導地位，使指數持續下行。
拉莫尼卡指出：「隨著 4 月數據大幅下修，再加上 5 月的進一步下降，領先指數六個月的平均成長率轉為更加負面，這已觸發衰退訊號。」
儘管指標出現警訊，美國經濟諮商會認為美國經濟短期內不太可能陷入真正的衰退。但拉莫尼卡也指出，「我們預計 2025 年的經濟成長將較 2024 年大幅放緩，今年實際 GDP 成長率為 1.6%，持續的關稅效應可能導致 2026 年經濟進一步減速。」
值得一提的是，該領先指標曾在疫情後的高通膨時期也出現衰退訊號，但當時美國經濟最終並未實際進入收縮。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 哈佛贏了！美國法官無限期擋川普禁令 川普稱將達成「歷史性」協議
- 川普駁斥美國情報總監：伊朗核彈威脅迫在眉睫
- Fed華勒對川普遞投名狀？暗示7月就能降息 想搶主席大位？
- 傳美國擬撤銷對台積電、三星在中授權 白宮：備戰美中談判
下一篇