美國經濟領先指標連六月下滑！釋出明確衰退警訊

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 15:00

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受消費者悲觀情緒、製造業新訂單疲軟、失業救濟申請增加，以及建築許可申請減少等多重因素影響，衡量美國未來經濟活動的美國經濟諮商會領先經濟指標（Leading Economic Index、LEI）在 5 月出現連續第六個月下滑，並明確釋出經濟衰退訊號。

美國經濟領先指標連六月下滑。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國領先經濟指數在 4 月修訂為下降 1.4% 之後，於今年 5 月小幅下降 0.1% 至 99.0，符合《路透》訪調經濟學家的普遍預期。

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美國經濟諮商會商業週期指標高級經理拉莫尼卡（Justyna Zabinska-La Monica）表示，雖然 5 月美國股市因川普政府暫緩部分關稅政策而反彈，對指數有一定正面貢獻，但總體經濟壓力仍占主導地位，使指數持續下行。

拉莫尼卡指出：「隨著 4 月數據大幅下修，再加上 5 月的進一步下降，領先指數六個月的平均成長率轉為更加負面，這已觸發衰退訊號。」

儘管指標出現警訊，美國經濟諮商會認為美國經濟短期內不太可能陷入真正的衰退。但拉莫尼卡也指出，「我們預計 2025 年的經濟成長將較 2024 年大幅放緩，今年實際 GDP 成長率為 1.6%，持續的關稅效應可能導致 2026 年經濟進一步減速。」