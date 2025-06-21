鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 14:20

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歐洲對外事務部（European External Action Service）於週五（20 日）表示，初步跡象顯示，以色列可能違反《歐盟 - 以色列聯合協定》（EU-Israel Association Agreement）中有關人權的第 2 條規定。

歐盟調查以色列對加薩攻勢：疑違反人權合作協議。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，歐盟的報告指出，以色列對加薩地區的糧食、藥品、醫療器材及其他基本物資持續進行限制，已嚴重影響當地平民生計，導致人道危機升溫。歐洲多國對此表達強烈關切，認為相關措施可能已構成嚴重人權侵犯。

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對於歐盟提出的報告，以色列官員回應表示，該報告內容「片面」，並指控歐盟對以色列採取「雙重標準」。以色列堅稱，其在加薩的軍事行動是為了打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，該組織被認為是 2023 年 10 月 7 日對以色列發動襲擊的主謀。

《歐盟 - 以色列聯合協定》自 2000 年生效以來，明定雙邊關係應以「尊重人權與民主原則」為基礎。今年 5 月，歐盟外交主管卡拉斯（Kaja Kallas）宣布，在超過半數歐盟成員國支持進行審查後，歐盟將審查以色列是否遵守了該協定的條款。

該報告專門有一節論述加薩局勢，詳述多項問題，包括：人道援助受阻、大量平民死傷、醫療設施遭襲、人口遷移與缺乏問責機制。此外，報告也觸及約旦河西岸的情勢，如以色列定居者對當地巴人社群的暴力行為。

報告稱，該文件「基於獨立國際機構核實的事實和評估，並重點關注加薩和西岸地區最近發生的事件。」

歐盟各國外長預計將於週一（23 日）布魯塞爾會議上，討論該份報告內容。然而，由於成員國對以色列政策立場不一，外界預期本次會議不會立即做出具體決策。