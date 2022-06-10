花旗：聯準會是市場的最大風險

花旗集團 (Citigroup) 財富管理部門年中展望報告指出，在股債市陷入困境之際，聯準會 (Fed) 是市場的最大風險，因其試圖利用「強大但不精巧」的工具來打擊通膨。

花旗全球財富首席投資長 David Bailin 表示，投資人試圖釐清美國經濟究竟只是增長放緩，還是在 Fed 過度收緊政策以遏阻通膨的情況下，漸漸邁向衰退，兩種結果都存在不確定性。

花旗報告指出，若消費維持強勁，且 Fed 對抗通膨的強硬立場緩和，經濟將會持續擴張。

不過，在通膨壓力之下，相較於耐用品，消費者正在削減可自由支配支出，花旗認為，這是美國經濟結構中最脆弱的一部分，越來越多消費者將支出用於食物、供暖和汽油，外出用餐和旅遊的可自由支配支出越來越少。

美國將於周五 (10 日) 美股盤前公布 5 月消費者物價指數 (CPI)，Bailin 認為，上月 CPI 可能會上升，但不一定代表這就是長期趨勢。

他以 Target(TGT-US) 庫存過剩為例，說明商品需求下滑的同時，供應正在恢復，顯示疫情期間推升物價的供應鏈問題，可能不再是影響通膨的主要因素，如今大部分問題是以經濟為導向，部分通膨會藉由供需自然平衡獲得解決。

花旗預估，2023 年美國通膨率將下降至 3.5%。

不過，Bailin 認為一些推升生活成本的因素是間接的，舉例來說，俄烏戰爭導致農產品和能源價格走高，這限制了 Fed 控制通膨的能力，他們只能摧毀需求。

Bailin 警告，若 Fed 將利率升得太高、速度太快，進而降低市場流動性，有可能會出現經濟衰退。他說：「他們 (Fed) 現在的行動非常激進，這嚇到市場了。」

面對美國經濟前景的不確定性，Bailin 表示，花旗傾向規模大而且有配息的股票，通常這類股票在低迷的市場中有更好的表現，且在市場復甦時往往表現更好。花旗還布局醫療保健股，因為它們估值相對較低、具有高股利，且在任何經濟環境下的表現均相對良好。

隨著 Fed 自市場撤出流動性，花旗以風險為由，減持已開發市場高收益債，且更傾向以質為導向的固定收益產品，像是美國投資級債券。