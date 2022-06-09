大宗商品交易巨擘敲警鐘：經濟動盪來了 價格恐將拋物線成長

全球最大的商品交易商之一 Trafigura 執行長 Jeremy Weir 敲響全球經濟動盪的警鐘。

Weir 在英國《金融時報》全球董事會會議上表示：「我們深陷關鍵情況，我真心認為接下來 6 個月就會發生問題，一旦達到這些拋物線狀態，市場就會變化，可能會相當大幅地飆升。」他意指俄烏戰爭讓能源市場波動性劇烈上升後，全球經濟也恐將動盪不已。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 上周預警「經濟颶風」恐將來襲。｢戰爭會產生意想不到的後果，這恰好發生在全球小麥、石油、天然氣和類似商品的商品市場中，在我看來，這種情況將繼續下去。我們沒有採取適當的行動，保護歐洲免受石油短期內將發聲的走勢，我們也沒採取適當行動來保護你們大家..... 價格幾乎是勢必要上漲的。｣

「拋物線走勢」是指價格呈倍數增長的走勢。Weir 在會議上表示，未來幾個月油價極有可能達到每桶 150 美元或更高的水準，因為隨著俄羅斯試圖將石油出口移轉至歐洲以外的地區，市場必須努力處理供應鏈的壓力。

他認為，倘若能源價格居高不下一段時間，最終將破壞需求，因為無法在能源這樣高價位下，持續支撐全球成長。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格周三 (8 日) 上漲 2.3%，收每桶 122.11 美元，8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.5%，收每桶 123.58 美元，兩者均寫下 3 月 8 日以來最高收盤價。

俄軍 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，WTI 原油和 Brent 原油價格均已上漲超過 30% 。

高盛周二表示，未來幾個月油價可能達到每桶 140 美元。

目前石油與 2008 年登上的每桶 150 美元史上高點只差一些，但汽油價格已創新高，分析師將此歸因於大西洋兩岸的石油產品供應緊繃，以及煉油能力有限。

S&P 500 能源板塊今年迄今上漲約 66%，將其他產業遠拋在身後，遠勝 S&P 500 指數 (下跌近 13%) 和道瓊工業指數 (下跌 9%)。