好事「花生」！這間生技公司股價飆近80%

在美上市的臨床階段生物製藥公司 DBV Technologies SA 週四 (9 日) 股價噴漲 79.56% ，主因是公司旗下治療花生過敏兒童的改良 Viaskin Peanut 貼片試驗結果良好，並透過私募股權交易 (PIPE) 融資，獲得近 2 億美元。

致力於治療花生過敏的法國生技公司 DBV Technologies SA 週四宣布通過出售公司近 3300 萬股普通股和 2800 萬股預融資認購權證，獲得 1.94 億美元的私募股權交易 (PIPE) 融資。

此前，DBV Technologies SA 宣布旗下改良 Viaskin Peanut 貼片 (DBV712) 對治療 1 至 3 歲的花生過敏幼兒有顯著的治療效果。關鍵的第 3 期試驗結果顯示，接受 250 μg 的劑量組中，67% 的受試者在 12 個月後對治療有反應，而安慰劑組受試者的比例為 33.5%。

Viaskin Peanut 貼片是一種非侵入性、日用一次的貼片，能夠使人體免疫系統逐步對花生產生耐受性。

紐約市伊坎兒科 Hugh Sampson 博士表示，大多數患有花生過敏的兒童在 1 至 3 歲之間被診斷出來，但是，目前 FDA 還沒有批准這個年齡段的治療方法，而且越來越多的證據支持從小就接受脫敏治療的好處，相信 Viaskin Peanut 貼片的積極結果將支持這群重要的年齡族群。

市場推斷，DBV Technologies SA 致力於研發花生脫敏貼片，如今在 1 至 3 歲兒童中臨床試驗中取得積極成果，因此大部分融資肯定會流向該試驗項目。

DBV Technologies SA ADR (DBVT-US) 週四股價噴漲 79.56% 至每股 3.25 美元，年初迄今漲幅達 83.62%。