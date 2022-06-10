伊爾艾朗：能源價格正在上漲 美國通膨尚未觸頂

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 早在約一年前就預言美國通膨將居高不下，他周四 (9 日) 表示，美國通膨尚未觸頂，因為能源價格還在上漲。

美國即將公布 5 月消費者物價指數 (CPI)，市場期待通膨觸頂，目前分析師預估整體 CPI 年增率從 4 月的 8.3% 下降到 8.2%，連續兩個月下滑。

伊爾艾朗表示，他同意市場對 5 月 CPI 的預估，但讓他擔心的是 6 月的數字。他說：「如果看到高於 8.5% 的通膨率，我也不會感到意外，但最早要到 6 月才會發生。」

伊爾艾朗解釋，推升通膨的因素正在增加，例如能源價格逐月的漲幅驚人，住房和糧食價格也面臨壓力，「現在說通膨已經降溫還太早。那些斷言通膨已經觸頂並將開始降溫的人，可能需要改變看法。」

美國去年 7 月通膨年增率還在 5.4% 的時候，伊爾艾朗就警告，通膨不會如聯準會 (Fed) 預言只是「暫時性」的。由於通膨會吃掉債券的固定收益，美國 10 年期公債價格今年來已下跌近 12%。

這位債券專家周四表示，Fed 等到今年才開始升息和縮減資產負債表，在因應通膨方面「犯了政策錯誤」。

一些經濟學家認為 Fed 升息將引發美國經濟衰退，但伊爾艾朗認為，美國仍有機會避免衰退，只是難以避免將落入高通膨、低成長，「停滯性通膨 (stagflation) 是我的基本假設情境。」

他表示，Fed 必須做出選擇並堅持下去，最糟的情況將是 Fed 持續升息之後，卻在 9 月休兵，然後再次升息、又暫停，這只會讓停滯性通膨持續更長的時間。