席勒：美國經濟衰退機率達50% 和自我實現預言有關

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒 (Robert Shiller) 表示,由於投資人、企業和消費者愈來愈擔心不景氣,這種把恐懼化為現實的「自我實現預言」,導致美國經濟在未來兩年有約 50% 的機率陷入衰退。

席勒周三 (8 日) 表示,隨著通膨加速,以及聯準會 (Fed) 大力壓制通膨,經濟萎縮的疑慮升高,企業界人士紛紛發布警告,愈來愈多美國民眾擔心經濟正朝錯誤的方向發展,這可能導致消費者和企業變得更謹慎,埋下經濟衰退的種子。

他預測,美國在未來兩年某個時間點出現經濟衰退的機率達到 50%,遠高於正常水準,「恐懼可能化為現實。」

他曾在 2019 年出版《故事經濟學:比數字更有感染力,驅動和改寫經濟事件的耳語、瘋傳、腦補、恐懼》(Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events) 一書。

美國 5 月消費者信心已降到十年低點,本周五將公布 6 月密大消費者信心初估值。此外,Fed 將在下周召開決策會議,預料將升息 2 碼 (50 個基點),並公布對經濟、通膨和利率的最新預測。

席勒並對房地產泡沫提出警告。他表示,在利率預料繼續升高的情況下,消費者為了鎖定低利率,一開始會有一波購屋潮,但之後房市可能崩盤,令人想起過去的情景,「房市泡沫的說法還沒有引發很多討論,但這件事正在捲土重來。」

席勒說,美國民眾對高通膨比熱絡的就業市場更有感。(圖: AFP)

席勒認為,美國人現在之所以更相信經濟可能衰退,反映的是民眾在疫情過後的「創傷後壓力症候群」(PTSD)。

全美超過 100 萬人因為 COVID-19 失去生命,社會氛圍日益兩極化,不同政黨的敵對,把恐懼化為現實的風險提高了。

包括美國總統拜登和民主黨的政治策略師認為,美國民眾對不景氣的擔憂過了頭,目前勞動力市場仍強勁,一些經濟學家也證實就業市場為史上最緊俏。

但席勒說,美國民眾對高通膨比就業市場更有感,「通膨影響每一個人,每當他們走進商店就感受到通膨,並且感到憤怒。」