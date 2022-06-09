渣打銀行執行長：明年初全球經濟可能出現短暫衰退

渣打銀行執行長 Bill Winters 預料，在各國央行致力於因應高通膨的情況下，明年初全球經濟可能會出現相對輕微、短暫的衰退。

Winters 表示：「我認為全球央行必須要解決通膨的問題。在過去的幾年裡，我們經歷了 2 次真實世界的壓力測試，即新冠肺炎疫情和俄烏戰爭。」

Winters 也表示，渣打銀行在中國業務將繼續增長，但擴張速度放緩，主因是該國嚴格的防疫封鎖措施。他預期，一旦放鬆對旅行和消費活動的限制，該行在中國和香港的業務將出現良好穩健的增長。

Winters 指出，目前的就業市場競爭激烈，薪資也在上漲。渣打銀行的員工人數接近 2019 年的水準，因此沒有「勒緊腰帶」的隱憂。「有鑑於就業市場非常火熱，我們認為不需要重大裁員。」Winters 說道。

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒 (Robert Shiller) 表示，隨著通膨加速，以及聯準會 (Fed) 大力壓制通膨，經濟萎縮的疑慮升高，企業界人士紛紛發布警告，愈來愈多美國民眾擔心經濟正朝錯誤的方向發展，這可能導致消費者和企業變得更謹慎，埋下經濟衰退的種子。

德銀經濟學家則預期，Fed 恐無法達成軟著陸，預期 2023 年底至 2024 年初，額外的緊縮政策將重擊美國經濟，導致美國走向「溫和」的經濟衰退。