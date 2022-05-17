〈美股13F報告〉多家避險基金Q1已將Netflix股票全部脫手

《路透》報導，根據周一 (16 日) 公布的證管文件，美國 Tiger Global Management 等避險基金第 1 季將手中持有的全部 Netflix(NFLX-US) 股票賣出。另有幾家知名的基金公司，也都減持美國高科技股。

避險基金 Tiger Global Management、Winslow Capital Management 和 Scopus Asset Management，都在 Netflix 公布今年首季財報前就清空持股。Netflix 財報顯示第一季訂閱用戶人數下降，是 10 年首見。

自年初以來，Netflix 股價大幅下跌 69%。疫情爆發期間，高科技股行情大漲，標普 500 指數也連創新高，但目前基金經理人們都正在重新評估投資方向。

另一避險基金 Light Street 也在第 1 季將手中持有的 Meta(FB-US) 和 Netflix 股票全部脫手，並把 Alphabet(GOOGL-US) 持股大砍一半、亞馬遜 (AMZN-US) 減持 10%。

此外，Hitchwood Capital Management LP 和 Melvin Capital 將 Meta 持股全部賣出，投資大亨 Dan Sundheim 旗下的對沖基金 D1 Capital 則減持 22% 的亞馬遜股票。