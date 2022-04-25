Netflix訂閱戶大跌引起連鎖反應 動畫業務暫停、員工想離職

據報導，串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 上週公佈第一季財報，訂閱用戶大幅流失 20 萬人，為該平台十多年來首次付費訂閱人數下降，且預期第二季全球訂閱用戶會持續流失 200 萬人，導致該公司股價暴跌。有外媒透露，Netflix 將暫停製作動畫節目，並有多名員工表示想要離職。

報導指出，Netflix 如今已經取消了多個正在開發的動畫節目，像是漫畫改編成動畫的 Jeff Smith《Bone》、Roald Dahl 的作品《The Twits》以及 Lauren Faust 的《Toil and Trouble》都已經取消。

Netflix 原創動畫開發總監 Phil Rynda 及其團隊據悉已經遭到解僱。報導指出，Netflix 希望將業務聚焦在能夠吸引更多用戶的影視作品上。

隨著 Netflix 第一季財報黯淡牽連股價重挫，動搖了員工對公司長期發展成長前景的信心。

在先前，在 Netflix 工作一直是好萊塢最令人嚮往的工作之一，Netflix 被列為最受歡迎的品牌之一，薪酬豐厚，並提供員工機會。

但如今，Netflix 的股價暴跌抹去了該公司自 2018 年來向員工發放的所有股票期權的價值，使得原先持有價值數萬或數十萬美元期權的員工，現在卻是一無所有。

Netflix 現任和前任員工在上週表示，現在想離開 Netflix 的人比歷年來的任何時候都多。有報導指出，Netflix 員工在財報發布後，曾施壓公司領導層發放更多的股票期權以彌補損失，並提振公司員工的士氣。