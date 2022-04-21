Netflix推廣告版 分析師：對Roku反而利多於弊

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 第一季訂閱用戶流失 20 萬人，第二季甚至會再流失 200 萬人，執行長哈斯汀 (Reed Hastings) 透露可能推出銷售廣告的計畫，這對 Roku (ROKUUS) 等線上串流影視同業帶來莫大壓力，但 Evercore ISI 分析師認為，對串流媒體設備和平台公司來說，這可能不全是壞消息。

Netflix 股價 周三重挫 122.42 美元或 35.12%，收 226.19 美元；Roku 大跌 6.17% 至 109.57 美元。Evercore ISI 分析師 Shweta Khajuria 認為，此走勢是因 Netflix 和波動引起市場擔憂情緒。

Khajuria 認為，Netflix 開始販售廣告的舉措對 Roku 來說不一定是壞事，但反過來說，Roku 也顯然不是全然的受益者。

表面上來說，此舉令 Roku 股價下跌是有道理的，因為如果 Netflix 推出內嵌廣告的節目和電影收費方案，就會立即成為 Roku 頻道的競爭對手。Roku 頻道是靠廣告推動營收的免費應用程式 (App)，且已成功提高收視率。

由於 Roku 在亞太區影響力還不強大，所以如果 Netflix 廣告版能在亞太地區站穩腳跟，就可望搶得先機。

Khajuria 認為，哈斯汀的說法證實了嵌入廣告的串流媒體有持續的需求，且這也能加速目前廣告資金自傳統有線電視轉向線上隨選影視 (VOD) 的趨勢，有助 Roku 改善其每戶平均收入 (ARPU)。

Khajuria 看漲 Roku 股價，雖然該股過去 12 個月來下跌約 70%，幾乎抹去了新冠疫情大流行時期的收益。她給予該股「優於大盤」的評級，目標價 220 美元。

「目前，Roku 的 ARPU 為 40 至 50 美元，獲利不足。我們認為 ARPU 可能會增加三倍，而其最大驅動力就是有線電視的廣告資金轉向串流媒體。」她說。

Roku 活躍帳戶超過 6000 個，如果 Netflix 想在美國地區推出廣告版，Roku 這樣的規模足以激勵 Netflix 在 Roku 平台上提供自家廣告版方案。這也可以讓 Netflix 可以與 Disney+、Hulu 和 Amazon Prime 互相競爭，因為這些頻道均在 Roku 平台上供應。

「如果 Netflix 推出廣告版，尤其是 Roku 所在的市場，那麼不考慮在 Roku 平台上推出的話，將對他們不利。」她說。