美股重點新聞摘要2022年05月17日

今日操盤前瞻

歐元區第一季 GDP

美國 4 月零售銷售

美股財報：沃爾瑪、百度

紐約 Fed 總裁：出售 MBS 可能是未來的選項

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周一（16 日）表示，出售抵押擔保證券（MBS）可能是聯準會（Fed）未來調整資產負債表目標的一個選擇。閱讀全文...

Fed 對通膨反應遲鈍 伯南克：「這是個錯誤」

聯準會 (Fed) 前主席伯南克 (Ben Bernanke) 表示，Fed 在等待解決通膨問題時犯了錯誤，成為自 1980 年代初以來最嚴重的事件。閱讀全文...

高盛調降今明兩年美國 GDP 預測值 標普 500 指數今年下看 3600 點

高盛 (GS-US) 調降了今年美國經濟成長預測值，預計今年美國國內生產總值 (GDP) 將成長 2.4%，2023 年將成長 1.6%，低於之前預測的 2.6% 和 2.2%。閱讀全文...

收購擱置嚇壞投資人 推特吐光馬斯克公開持股以來漲幅

馬斯克收購推特風波不斷，推特股價也跟著大起大落，日前馬斯克因推特假帳號與垃圾郵件問題，決定暫停擱置對推特的收購，消息影響推特周一（16 日）盤中股價跌近 8%，吐光馬斯克先前公布持有推特 9% 股份以來所有漲幅。閱讀全文...

逆轉立場 摩根大通全面調升中概股評級 看好未來前景

在 3 月發布報告，認為中概股「不適投資」而引發爭議的摩根大通分析師姚橙 (Alex Yao) 團隊，突然逆轉立場，開始全面看多中概股。閱讀全文...